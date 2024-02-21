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Вчені визначили найбільш сприятливу температуру для живих істот на Землі

Середа 21 лютого 2024 19:46
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Вчені визначили найбільш сприятливу температуру для живих істот на Землі Яка температура найбільш сприятлива для всіх живих істот на Землі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Міжнародна група вчених визначила найбільш сприятливу температуру для живих істот на Землі. Саме при такій температурі живі істоти зможуть не тільки виживати, а й ще розмножуватися.

Яка температура оптимальна для всього живого на планеті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Conversation.

За словами вчених, найоптимальніша температура на Землі для всіх живих істот - 20 градусів Цельсія. Такий показник є найкращим і для наземних, і для водних видів, і навіть для мікроорганізмів. Саме ця температура має вирішальне значення для ефективності біологічних процесів, що пов'язане з молекулярними властивостями води у клітинах.

Варто зазначити, що ефективність хімічних процесів усередині клітин зростає з підвищенням температури. І коли стає надто спекотно, вона швидко знижується.

Приклади показують, що температура вище 20 градусів призводить до зниження різних важливих показників:

  • переносимість морських та прісноводних видів до низького вмісту кисню
  • продуктивність морських пелагічних (життя у відкритій воді) та бентосних (життя на морському дні) водоростей та рівень хижацтва риби на наживці
  • глобальне видове багатство пелагічних риб, планктону, донних безхребетних та копалин молюсків.
  • та генетичну різноманітність.

Вчені додали, що перевищення температури у 20 градусів може призвести до значних змін серед організмів. Морські види почнуть мігрувати в більш прохолодні регіони, але найбільший ризик почнеться для наземних живих істот - їм складно переміщатися на великі відстані через ландшафти, змінені містами, сільським господарством та іншою людською інфраструктурою.

У регіонах, де температура постійно перевищуватиме 20 градусів, може початися масове вимирання. Подібне вже відбувалося в періоди минулих світових потеплінь.

Критичною межею для виживання організмів (включаючи людину) вчені вважають показник у 42 градуси Цельсію.

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