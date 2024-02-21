Вчені визначили найбільш сприятливу температуру для живих істот на Землі

Міжнародна група вчених визначила найбільш сприятливу температуру для живих істот на Землі. Саме при такій температурі живі істоти зможуть не тільки виживати, а й ще розмножуватися.

Яка температура оптимальна для всього живого на планеті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Conversation.

За словами вчених, найоптимальніша температура на Землі для всіх живих істот - 20 градусів Цельсія. Такий показник є найкращим і для наземних, і для водних видів, і навіть для мікроорганізмів. Саме ця температура має вирішальне значення для ефективності біологічних процесів, що пов'язане з молекулярними властивостями води у клітинах.

Варто зазначити, що ефективність хімічних процесів усередині клітин зростає з підвищенням температури. І коли стає надто спекотно, вона швидко знижується.

Приклади показують, що температура вище 20 градусів призводить до зниження різних важливих показників:

переносимість морських та прісноводних видів до низького вмісту кисню

продуктивність морських пелагічних (життя у відкритій воді) та бентосних (життя на морському дні) водоростей та рівень хижацтва риби на наживці

глобальне видове багатство пелагічних риб, планктону, донних безхребетних та копалин молюсків.

та генетичну різноманітність.

Вчені додали, що перевищення температури у 20 градусів може призвести до значних змін серед організмів. Морські види почнуть мігрувати в більш прохолодні регіони, але найбільший ризик почнеться для наземних живих істот - їм складно переміщатися на великі відстані через ландшафти, змінені містами, сільським господарством та іншою людською інфраструктурою.

У регіонах, де температура постійно перевищуватиме 20 градусів, може початися масове вимирання. Подібне вже відбувалося в періоди минулих світових потеплінь.

Критичною межею для виживання організмів (включаючи людину) вчені вважають показник у 42 градуси Цельсію.