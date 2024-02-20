Поглинає по одному Сонцю на день. Виявлено найшвидше зростаючу чорну діру в історії

Австралійські астрономи виявили надмасивну чорну діру, яка щодня поглинає стільки матерії, скільки еквівалентно масі нашого Сонця. В даний час маса цієї чорної діри складає приблизно 17 мільярдів Сонців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на незалежне онлайн-видання ScienceAlert , в якому публікуються статті про наукові дослідження, відкриття та результати.

Що відомо про чорну діру

У 2022 році квазар J0529-4351 вперше був виявлений з використанням космічної обсерваторії Gaia, яка проводила "перепис" зірок Чумацького шляху. Через високу яскравість об'єкта його спочатку прийняли за зірку в нашій галактиці. Однак при повторній перевірці даних стало зрозуміло, що J0529-4351 є неймовірно яскравим ядром дуже далекої галактики - квазаром.

У центрі квазара J0529-4351 знаходиться чорна діра масою від 17 до 19 мільярдів сонячних мас, що знаходиться приблизно за 12 мільярдів світлових років від нас. Яскравість квазара визначається тим, наскільки інтенсивно чорна діра притягує матеріал із навколишнього простору.

Чорна діра в центрі квазарної галактики під назвою J0529-4351 (фото: Nature Astronomy)

У цьому випадку йдеться про масу, що поглинається щодня, порівнянна з масою Сонця. При падінні всередину чорної діри на величезній швидкості колосальні обсяги речовини розігріваються і випромінюють яскраве свічення, яке ми спостерігаємо як сяйво квазара.

J0529-4351 не тільки вражає своєю величиною, а й висуває нові питання перед астрофізиками, особливо щодо того, як подібні "монстри" встигають досягти своїх гігантських розмірів за такий короткий за астрономічними мірками термін.

Адже ми бачимо квазар J0529-4351 таким, яким він виглядав приблизно через півтора мільярда років після Великого вибуху.