Ученые определили наиболее благоприятную температуру для живых существ на Земле

Международная группа учёных определила наиболее благоприятную температуру для живых существ на Земле. Именно при такой температуре живые существа смогут не только выживать, но еще размножаться.

Какая температура оптимальна для всего живого на планете, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation.

По словам ученых, самая оптимальная температура на Земле для всех живых существ - 20 градусов Цельсия. Такой показатель наилучший и для наземных, и для водных видов, и даже для микроорганизмов. Эта температура имеет решающее значение для эффективности биологических процессов, что связано с молекулярными свойствами воды в клетках.

Следует отметить, что эффективность химических процессов внутри клеток возрастает с повышением температуры. И когда становится слишком жарко, она быстро снижается.

Примеры показывают, что температура выше 20 градусов приводит к снижению разных важных показателей:

переносимость морских и пресноводных видов к низкому содержанию кислорода

продуктивность морских пелагических (жизнь в открытой воде) и бентосных (жизнь на морском дне) водорослей и уровень хищничества рыбы на наживке

глобальное видовое богатство пелагических рыб, планктона, донных беспозвоночных и ископаемых моллюсков.

и генетическое разнообразие

Ученые добавили, что превышение температуры 20 градусов может привести к значительным изменениям среди организмов. Морские виды начнут мигрировать в более прохладные регионы, но самый большой риск начнется для наземных живых существ - им сложно перемещаться на большие расстояния из-за ландшафтов, измененных городами, сельским хозяйством и другой человеческой инфраструктурой.

В регионах, где температура будет постоянно превышать 20 градусов, может начаться массовое вымирание. Подобное уже происходило в периоды прошлых мировых потеплений.

Критическим пределом для выживания организмов (включая человека) ученые считают показатель в 42 градуса Цельсия.