Вчені виявили, що негативно впливає на сон: ви робите це щовечора

Як сон пов'язаний із новинами?

Великі політичні та суспільні події можуть серйозно вплинути на психологічне здоров'я та вплинути на сон, емоційний добробут. Вчені провели велике дослідження та виявили зв'язок між політикою та сном.

У рамках експерименту команда опитувала 437 учасників у Сполучених Штатах і 106 міжнародних учасників щодня до виборів і перед ними. Учасники повідомляли про тривалість і якість сну, споживання алкоголю та суб'єктивне переживання загального стресу.

Їхні відповіді показали зниження кількості та ефективності сну в поєднанні з підвищеним стресом, негативним настроєм і вживанням алкоголю в період виборів. У саму ніч виборів учасники зі США повідомили, що часто прокидалися вночі та відчували гіршу ефективність сну.

Вчені виявили значний зв’язок між сном і вживанням алкоголю, стресом, негативним настроєм і депресією. Наростання стресу перед виборами та подальша реакція залежали від обраного ними політичного кандидата.

Як спати, щоб відчувати себе на "відмінно" (фото: Freepik)

Поради, як правильно засинати

Створіть умови для сну

Надмірна спека або надмірний холод погано впливають на ваш сон. Потрібно зробити в кімнаті комфортну температуру і спати у піжамі із натуральних матеріалів. Обов'язково обмежте додаткові світло та шум.

Лягайте спати до настання півночі

Одна година сну до півночі дорівнює двом годинам після півночі. У цей час організм людини швидше і краще висипається. Найкращий час для засинання з 22:00 до 23:00. Окрім того, старайтеся лягати та прокидатися щодня в одній і тій же годині.

Не їжте за 3 години до сну

Хочете добре спати - їжте ввечері легкі страви. А перед сном взагалі обмежтеся. Ба більше, якщо не наїдатися на ніч, то й схуднути можна. Користь – два в одному.

Не дивіться на ніч телевізор

Позбавте свій мозок від перевантаження інформацією на ніч. Коли ляжете спати, будете обдумувати усе і не зможете заснути. Ваша нервова система буде збудженою, а фаза засинання ускладниться.

Добре провітрюйте кімнату

Давайте своєму організмові доступ до кисню. Тоді заснути буде легше. Можете ненадовго поставити в кімнаті, де спите, лаванду. Вона сповільнює серцевий ритм, знижує кров’яний тиск і має заспокійливий ефект.