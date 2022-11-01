Ці дієві способи допоможуть швидко заснути при безсонні: ось що потрібно зробити

Важкий робочий графік та перегляд фільмів до ночі - все це може вплинути на режим сну, який потім важко нормалізувати. Безсоння сильно виснажує організм та погіршує здоров'я.

Про це повідомили у медичній спільноті "health_hub" в Instagram .

Багато людей думають, що безсоння з часом зникне і вони знову будуть нормально спати. Однак, краще не шкодити організму та спробувати дієві способи.

Що потрібно зробити

Щоб раз і назавжди позбутися безсоння, фахівці рекомендують купити штори, маску, скачати книжки і плейлисти.

Приберіть гаджети зі спальні

Зазвичай усі перед сном дивляться фільм або спілкуються з друзями у соціальних мережах. Комп'ютер, телефон та планшет варто забрати зі спальні, адже тоді люди буде значно краще спати.

Темрява

Вимкніть світло, закрийте вікна щільними шторами, заклейте всі світлодіоди та щілину під дверима.

"Ви не повинні бачити свої пальці на витягнутій руці. Інакше - не працює. (Маска для сну теж рішення проблеми)", - йдеться у повідомленні.

Подбайте про свіже повітря і прохолоду

Експерти кажуть, що провітрити кімнати перед сном не достатньо. Необхідно повністю відкрити вікно. Тоді безсоння точно зникне.

Знайдіть помічників для засинання

Для цього способу потрібно підготувати медитації, аудіокниги, розслаблювальні звуки (шум дощу) або музику.

"Книжка перед сном теж цілком допустима (паперова або "електронні чорнила". Не телефон та планшет)", - кажуть фахівці.

Харчування

В день потрібно їсти хоча б один із цих продуктів: молоко, банани, мигдаль, жирну рибу, горіхи, сир, вівсянку, вишню та індичку. Все тому, що такі продукти мають вітаміни, які сприяють вироблення мелатоніну.