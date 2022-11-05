Ніколи не лягайте спати з увімкненим обігрівачем, і ось чому

У холодну пору року не у всіх людей опалення включається одночасно і багато хто починає грітися обігрівачами. Мало того, деякі не вимикають їх під час сну, а це дуже небезпечно.

Чому так не можна робити, розповіли експерти видання Sante Plus.

Чому обігрівач потрібно вимикати на ніч

Тепло може спричинити головний біль

Якщо ви прокидаєтеся вранці з легким головним болем, це може бути пов'язане з тим, що обігрівач був увімкнений всю ніч. Під час сну організм втрачає до 0,75 л рідини за ніч. Тому недостаток рідини може призвести до того, що ви прокинетеся з головним болем або почуттям дискомфорту, тому що мозок більше не забезпечується киснем достатньо.

У приміщенні зменшується вологість

У опалюваних приміщеннях вологість часто надто низька. Менш 50% викликають пересихання слизових оболонок.

Якщо вологість завжди занадто низька, що може статися в опалювальному приміщенні, сухі слизові оболонки сприйнятливі до багатьох хвороботворних мікроорганізмів.

Яка оптимальна температура у приміщенні?

Для спокійного сну температура має бути від 15 до 18 градусів за Цельсієм. Це можна легко визначити або відрегулювати термостатом. Перед сном: вимкніть опалення та провітріть кімнату протягом десяти хвилин. Так ви уникнете браку кисню та вологи.

Якщо повітря в кімнаті все ще занадто сухе, ви можете скористатися простими побутовими засобами, наприклад поставити миску з водою на радіатор або накрити його вологим рушником.

Відключаючи опалення на ніч, ви не тільки краще спите, а й економите гроші на рахунках за електроенергію.