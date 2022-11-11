Ученые обнаружили, что негативно влияет на сон: вы делаете это каждый вечер

Иногда бывает, что хочется спать, а уснуть все равно не выходит. На это влияет последнее, что вы делали перед сном. Обычно это чтение новостей за день, в частности политических, что актуально для Украины.
Ученые обнаружили, что именно это ухудшает качество ночного отдыха.
Об этом сообщают на сайте Medicalxpress.
Большие политические и общественные события могут оказать серьезное влияние на психологическое здоровье и повлиять на сон, эмоциональное благополучие. Ученые провели обширное исследование и обнаружили связь между политикой и сном.
В рамках эксперимента команда опросила 437 участников в Соединенных Штатах и 106 международных участников ежедневно до выборов и перед ними. Участники сообщали о продолжительности и качестве сна, потреблении алкоголя и субъективном переживании общего стресса.
Их ответы показали снижение количества и эффективности сна в сочетании с повышенным стрессом, отрицательным настроением и употреблением алкоголя в период выборов. В самую ночь выборов участники из США сообщили, что часто просыпались ночью и ощущали худшую эффективность сна.
Ученые обнаружили значительную связь между сном и употреблением алкоголя, стрессом, отрицательным настроением и депрессией. Нарастание стресса перед выборами и последующая реакция зависели от избранного ими политического кандидата.
Как спать, чтобы чувствовать себя на "отлично" (фото: Freepik)
Создайте условия для сна
Чрезмерная жара или чрезмерный холод плохо влияют на ваш сон. Нужно сделать в комнате комфортную температуру и спать в пижаме из натуральных материалов. Обязательно ограничьте дополнительный свет и шум.
Ложитесь спать до наступления севера
Один час сна до полуночи равен двум часам после полуночи. В настоящее время организм человека быстрее и лучше высыпается. Лучшее время для засыпания с 22:00 до 23:00. Кроме того, старайтесь ложиться и просыпаться каждый день в один и тот же час.
Не ешьте за 3 часа до сна
Хотите хорошо спать - ешьте вечером легкие блюда. А перед сном вообще ограничьтесь. Более того, если не наедаться на ночь, то и похудеть можно. Польза - два в одном.
Не смотрите на ночь телевизор
Избавьте свой мозг от перегрузки информации на ночь. Когда ляжете спать, будете обдумывать все и не сможете заснуть. Ваша нервная система будет возбуждена, а фаза засыпания усложнится.
Хорошо проветривайте комнату
Давайте своему организму доступ к кислороду. Тогда уснуть будет легче. Можете ненадолго поставить в комнате, где спите, лаванду. Она замедляет сердечный ритм, снижает кровяное давление и оказывает успокаивающий эффект.
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