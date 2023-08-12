Вчені виявили нову особливість кави, яка впливає на самопочуття людей

Люди, які люблять насолоджуватись кавою, певно помічали, що у них починає боліти, якщо вони її вип'ють більше, ніж зазвичай. Або ж навпаки біль виникає, коли вони відмовились від цього напою. Досі було відкритим питання - кава провокує мігрені чи усуває їх?

Чи справді кофеїн втамовує головний біль

Слід пам’ятати, що кофеїн - це не звичайний інгредієнт, він є психоактивною речовиною і має стимулюючі та судинозвужувальні властивості. Тобто він прискорює мозкову діяльність і звужує судини в голові. І це пояснює роль кофеїну при головних болях - він діє і як подразник, і як "таблетка".

Здатність кофеїну полегшувати головний біль добре доведена. Він ключовий інгредієнт багатьох безрецептурних препаратів, у тому числі і для лікування головного болю.

За словами професора неврології Медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку Річарда Ліптона, кофеїн підсилює дію препаратів, які тамують біль.

Молекула кофеїну зв’язується з рецепторами аденозину в головному та спинному мозку. Зазвичай аденозин використовується клітинами організму як паливо, але кофеїн блокує його і займає його місце.

Тоді як аденозин уповільнює нервову активність, кофеїн її посилює. Аденозин посилює кровотік і викликає розширення кровоносних судин, тоді як кофеїн їх звужує.

Оскільки деякі головні болі частково виникають через розширення судин у голові, роль кофеїну як судинозвужувального засобу може частково пояснити його вплив.

Однак аденозин також відіграє складну роль у передачі болю, іноді пригнічуючи сигнали болю, а іноді посилюючи їх, тому кофеїн також може полегшити головний біль, порушуючи цю сигналізацію.

Дослідження показують, знеболювальні краще діють, якщо їх поєднувати із кофеїном. Але ця дія кофеїну залежить і від того, наскільки багато людина п'є кави. Якщо вона нею зловживає, то розвивається співзалежність і послаблюється дія кофеїну.

Кофеїн здатний звужувати судини мозку (фото: freepik)

Як саме кофеїн провокує головний біль

З іншого боку, кофеїн також може викликати головний біль - як коли люди споживають його менше, ніж зазвичай, так і коли споживають занадто багато.

У першому випадку може виникнути головний біль, тому що при щоденному вживанні кофеїн починає змінювати структуру мозку.

"Коли ваші рецептори постійно піддаються кофеїну, тоді ваш мозок не функціонує нормально при відсутності кофеїну", - пояснює Ліптон.

Дослідження показують, що регулярне вживання кофеїну збільшує кількість рецепторів аденозину в мозку людини, що робить її більш чутливою до впливу аденозину.

Головні болі при відмові від кави виникають через те, що організм звикає до звуження судин, яке виникає від щоденного вживання кофеїну, а без нього ці кровоносні судини раптово розширюються, що може викликати головний біль.

Але як тільки ви отримуєте свою дозу кофеїну, ці головні болі зникають. Також якщо тривалий час ви не вживаєте каву, кількість рецепторів аденозину в мозку падає.

Надлишок кофеїну також може спровокувати головний біль. У деяких пацієнтів з мігренню кофеїн може спровокувати напад.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів стверджує, що здорові дорослі повинні обмежити споживання кофеїну до 400 мл, що еквівалентно 4-5 чашкам кави, на день. Але зазначимо, що індивідуальна чутливість до кофеїну може бути різною.

Важливо розуміти, що кофеїн може підвищити настрій і продуктивність, а іноді й зменшити головний біль, але водночас надмірне його вживання і залежність від нього є швидкими шляхами до пульсуючого головного болю.