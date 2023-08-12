Ученые обнаружили новую особенность кофе, которая влияет на самочувствие людей

Люди, которые любят наслаждаться кофе, вероятно замечали, что у них начинают болеть голова, если выпьют его больше обычного. Или наоборот возникает боль, когда отказались от этого напитка. До сих пор был отрыт вопрос - этот напиток способен провоцировать мигрени или устранять их?

Действительно ли кофеин утоляет головную боль

Следует помнить, что кофеин - это не обычный ингредиент, он является психоактивным веществом и обладает стимулирующими и сосудосуживающими свойствами. То есть, он ускоряет мозговую деятельность и сужает сосуды в голове. И это объясняет роль кофеина при головных болях - он действует и как раздражитель, и как "таблетка".

Способность кофеина облегчать головную боль хорошо доказана. Он ключевой ингредиент многих безрецептурных препаратов, в том числе и для лечения головных болей.

По словам профессора неврологии Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке Ричарда Липтона, кофеин усиливает действие препаратов, которые утоляют боль.

Молекула кофеина связывается с аденозиновыми рецепторами в головном и спинном мозге. Обычно аденозин используется клетками организма в качестве топлива, но кофеин блокирует его и занимает его место.

В то время как аденозин замедляет нервную активность, кофеин ее усиливает. Аденозин усиливает кровоток и вызывает расширение кровеносных сосудов, в то время как кофеин их сужает.

Поскольку некоторые головные боли частично возникают из-за расширения сосудов в голове, роль кофеина как сосудосуживающего средства может частично объяснить его влияние.

Однако аденозин также играет сложную роль в передаче боли, иногда угнетая сигналы боли, а иногда усиливая их, поэтому кофеин может облегчить головную боль, нарушая эту сигнализацию.

Исследования показывают, что обезболивающие лучше действуют, если их сочетать с кофеином. Но это действие кофеина зависит и от того, как много человек пьет кофе. Если он злоупотребляет, то развивается созависимость и ослабляется действие кофеина.

Кофеин способен сужать сосуды мозга (фото: freepik)

Как именно кофеин провоцирует головную боль

С другой стороны, кофеин также может вызвать головную боль - как когда люди употребляют его меньше обычного, так и когда употребляют слишком много.

В первом случае может возникнуть головная боль, потому что при ежедневном употреблении кофеин начинает изменять структуру мозга.

"Когда ваши рецепторы постоянно подвергаются кофеину, тогда ваш мозг не работает нормально при отсутствии кофеина", - объясняет Липтон.

Исследования показывают, что регулярное употребление кофеина увеличивает количество рецепторов аденозина в мозге человека, что делает его более чувствительным к воздействию аденозина.

Головные боли при отказе от кофе возникают из-за того, что организм привыкает к сужению сосудов, возникающему от ежедневного употребления кофеина, а без него эти кровеносные сосуды внезапно расширяются, что может вызвать головную боль.

Но как только вы получаете свою дозу кофеина, эти головные боли исчезают. И если вы длительное время не употребляете кофе, количество рецепторов аденозина в мозге падает.

Избыток кофеина также может спровоцировать головную боль. У некоторых пациентов с мигренью кофеин может спровоцировать приступ.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов утверждает, что здоровые взрослые должны ограничить употребление кофеина до 400 мл, что эквивалентно 4-5 чашкам кофе, в день. Но отметим, что индивидуальная чувствительность к кофеину может быть разной.

Важно понимать, что кофеин может повысить настроение и продуктивность, а иногда и уменьшить головную боль, но в то же время чрезмерное его употребление и зависимость от него являются быстрыми путями до пульсирующей головной боли.