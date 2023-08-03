Така кава особливо небезпечна влітку. Ось чому
Кава в помірних дозах не приносить шкоди, а напій з натуральних якісних зерен навіть корисний. Проте деякі добавки можуть зіпсувати продукт і навіть зробити його небезпечним, особливо влітку.
Яку каву краще не пити і чому - в матеріалі Styler далі.
Кава з кав'ярні може вам нашкодити
Якщо ви віддаєте перевагу каві з молоком, дуже важливі умови його зберігання. Часто бариста зберігає молоко не в холодильнику, а "під рукою". Оскільки цей продукт швидко псується, кава може викликати неприємні симптоми харчового отруєння. Особливо, це стосується пастеризованого молока.
"Ультрапастеризоване молоко після відкриття, порушення герметичності, необхідно зберігати в охолоджених умовах. Там можуть не розвиватися молочнокислі бактерії, але будуть розвиватися ті, які потраплять з повітря, тому потенційно воно може прогоркнути і стати небезпечним", - кажуть експерти.
Чому кава з льодом влітку - не така гарна ідея
Фахівці кажуть, що суміш кави, льоду та зіпсованого влітку молока для шлунково-кишкового тракту можуть стати великим ворогом.
Дієтологи не рекомендують поєднувати холодні напої з їжею. Прийом холодної рідини уповільнює травлення і їжа просто не засвоюється.
Неправильний посуд
Важливо також, в якому стаканчику вам заварюють напій - він ні в якому разі не повинен бути пластиковим. Такий посуд не призначений для високих температур.
Сьогодні таку каву можна купити хіба що в умовному "кіоску", а в кав'ярнях напої подають або в кераміці або в спеціальних паперових стаканчиках.
Не економте
Якщо купуєте каву "на вулиці", пам'ятайте, що натуральні зерна не будуть коштувати дешево. Порошкова кава шкідлива для організму і несмачна, тому обирайте якісний напій.
"Кавовий напій - цукрова бомба, плюс три емульгатора і стабілізатора, які повністю порушують баланс кальцію, магнію в організмі", - кажуть експерти.
Раніше ми писали, як вдома приготувати каву, щоб вона була смачнішою, ніж в кав'ярні.
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