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Така кава особливо небезпечна влітку. Ось чому

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Четвер 03 серпня 2023 19:03
Така кава особливо небезпечна влітку. Ось чому Яка кава може стати небезпечною влітку (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кава в помірних дозах не приносить шкоди, а напій з натуральних якісних зерен навіть корисний. Проте деякі добавки можуть зіпсувати продукт і навіть зробити його небезпечним, особливо влітку.

Яку каву краще не пити і чому - в матеріалі Styler далі.

Кава з кав'ярні може вам нашкодити

Якщо ви віддаєте перевагу каві з молоком, дуже важливі умови його зберігання. Часто бариста зберігає молоко не в холодильнику, а "під рукою". Оскільки цей продукт швидко псується, кава може викликати неприємні симптоми харчового отруєння. Особливо, це стосується пастеризованого молока.

"Ультрапастеризоване молоко після відкриття, порушення герметичності, необхідно зберігати в охолоджених умовах. Там можуть не розвиватися молочнокислі бактерії, але будуть розвиватися ті, які потраплять з повітря, тому потенційно воно може прогоркнути і стати небезпечним", - кажуть експерти.

Чому кава з льодом влітку - не така гарна ідея

Фахівці кажуть, що суміш кави, льоду та зіпсованого влітку молока для шлунково-кишкового тракту можуть стати великим ворогом.

Дієтологи не рекомендують поєднувати холодні напої з їжею. Прийом холодної рідини уповільнює травлення і їжа просто не засвоюється.

Неправильний посуд

Важливо також, в якому стаканчику вам заварюють напій - він ні в якому разі не повинен бути пластиковим. Такий посуд не призначений для високих температур.

Сьогодні таку каву можна купити хіба що в умовному "кіоску", а в кав'ярнях напої подають або в кераміці або в спеціальних паперових стаканчиках.

Не економте

Якщо купуєте каву "на вулиці", пам'ятайте, що натуральні зерна не будуть коштувати дешево. Порошкова кава шкідлива для організму і несмачна, тому обирайте якісний напій.

"Кавовий напій - цукрова бомба, плюс три емульгатора і стабілізатора, які повністю порушують баланс кальцію, магнію в організмі", - кажуть експерти.

Раніше ми писали, як вдома приготувати каву, щоб вона була смачнішою, ніж в кав'ярні.

Також дізнайтеся, як кава впливає на жіночий організм.

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Кава