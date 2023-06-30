Цей крутий лайфхак допоможе гірку каву зробити смачною. Ось що треба додати у напій

Гіркоту з кави допоможе прибрати лише один інгредієнт - і ви певно здивуєтесь, але це не цукор. Хоча і він може частково змінити смак напою.

Про те, як прибрати гіркоту з кави, розповіли на сторінці Yaskrava kava в Instagram .

Що робити, якщо кава вийшла занадто гірка

"Не поспішайте виливати ïï, є спосіб виправити це. Щоб усунути гіркий смак кави, потрібно додати в напій дрібку солі. Небагато, декілька кристаликів. Уся справа в іонах натрію, вони усувають гіркий смак", - пояснюють експерти.

Вони також зазначають, що у деяких країнах, наприклад Норвегії, Туреччині, Угорщині пити каву з сіллю - це традиція.

"Звичайно, огидну каву, сіль не зробить чудовою, але ви хоча б зможете її пити, не зморщуючись. Ви можете додавати сіль у чашку або насипати трохи солі у воду перед тим, як варити каву та подивитися, як зміниться смак", - додають фахівці.

Як правильно заварювати каву у чашці

Заварювання кави у чашці - один із найпоширеніших способів приготування цього напою. Він має свої, на перший погляд, незначні деталі, але смак напою від цих дрібниць змінюється кардинально.

Експерти радять зважати на наступні моменти.

"Використовуйте зерна свіжого обсмажування, щоб повніше розкрити смак та аромат. Помел найчастіше використовується найдрібніший, тоді частки кави швидше осідають на дно, а напій виходить чистішим і насиченішим", - пишуть експерти із Yaskrava kava.

Також вони додають, що вода для заварювання повинна бути гарячою, але в жодному разі не беріть окріп, інакше він знищить смак напою, залишивши в чашці лише неприємну і порожню бурду.

Експерти розкрили секрети заварювання кави у чашці (фото: Freepik)

"Ідеальна температура води - близько 90-95 градусів. Для цього після закипання відкрийте чайник на хвилину і дайте воді трохи охолонути", - кажуть фахівці.

Поки вода остигає, обдайте чашку окропом - залийте його буквально на пару хвилин, щоб чашка прогрілася. Тоді кава довше залишиться гарячою і краще розкриє свої смакові властивості.

"У чашку засипте 1-2 ч. л кави дрібного помелу на 100-150 мл води. Чашку необхідно накрити блюдцем і дати напою настоятися близько 4 хв. Перед тим, як накрити блюдцем, можна додати спеції, цукор, шоколад або щось на ваш розсуд, що може прикрасити напій і надати йому більше індивідуальності", - радять експерти.