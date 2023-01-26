Вчені виявили найрозумнішу породу собак. Може, це ваш улюбленець?

Яка собака найрозумніша

Згідно з дослідженням, в якому взяли участь понад 1000 собак, вівчарка Малінуа, або Мечелаар є найрозумнішим собакою у світі. Серед усіх інших порід бельгійська порода собак посіла перше місце.

Вчені з Університету Гельсінкі представили 1002 собак 13 різних порід із рядом проблем, зосереджених на когнітивних рисах і поведінці. Вівчарка Малінуа показала відмінні результати майже в усіх випробуваннях.

Бельгійська вівчарка (фото: dyvys.info)

"Дві породи виділяються в когнітивному плані: малінуа та бордер-коллі. Обидві спочатку були активними на фермах, щоб керувати стадами. Це вимагає самоконтролю. Десятиліття природного відбору лише зміцнили цей самоконтроль", - розповідає ветеринар Барт Стеген.

Не випадково вівчарка Малінуа використовується у всьому світі як поліцейський собака. Їхні когнітивні якості полегшують навчання. Крім того, вони мають добре розвинений нюх, кращий, ніж у бордер-коллі.

Бордер-коллі (фото: Вікіпедія)

Популярні лабрадор і золотистий ретривер отримали трохи менше балів. Хоча вони досягли успіху в одній сфері: інтерпретації людських жестів.

Стеген пояснив, що вони соціально адаптовані, і оскільки трохи менш розумні, вони менше схильні досліджувати всілякі речі. Зазвичай це робить їх хорошою сімейним собакою.