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Вчені виявили найрозумнішу породу собак. Може, це ваш улюбленець?

Яка порода собак найрозумніша (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Не секрет, що породи собак відрізняються характерами, фізичними та розумовими здібностями. Чи було вам колись цікаво, яка ж порода є найбільш ерудованою з-поміж усіх? Фінляндські вчені знайшли відповідь.

Про це повідомляють на сайті Brussels Times.

Яка собака найрозумніша

Згідно з дослідженням, в якому взяли участь понад 1000 собак, вівчарка Малінуа, або Мечелаар є найрозумнішим собакою у світі. Серед усіх інших порід бельгійська порода собак посіла перше місце.

Вчені з Університету Гельсінкі представили 1002 собак 13 різних порід із рядом проблем, зосереджених на когнітивних рисах і поведінці. Вівчарка Малінуа показала відмінні результати майже в усіх випробуваннях.

Бельгійська вівчарка (фото: dyvys.info)

"Дві породи виділяються в когнітивному плані: малінуа та бордер-коллі. Обидві спочатку були активними на фермах, щоб керувати стадами. Це вимагає самоконтролю. Десятиліття природного відбору лише зміцнили цей самоконтроль", - розповідає ветеринар Барт Стеген.

Не випадково вівчарка Малінуа використовується у всьому світі як поліцейський собака. Їхні когнітивні якості полегшують навчання. Крім того, вони мають добре розвинений нюх, кращий, ніж у бордер-коллі.

Бордер-коллі (фото: Вікіпедія)

Популярні лабрадор і золотистий ретривер отримали трохи менше балів. Хоча вони досягли успіху в одній сфері: інтерпретації людських жестів.

Стеген пояснив, що вони соціально адаптовані, і оскільки трохи менш розумні, вони менше схильні досліджувати всілякі речі. Зазвичай це робить їх хорошою сімейним собакою.

Раніше ми показували, як виглядає найстаріший собака у світі.

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