Ученые обнаружили самую умную породу собак. Может, это ваш любимец?

Какая собака самая умная

Согласно исследованию, в котором приняли участие более 1000 собак, овчарка Малинуа или Мечелаар является самой умной собакой в мире. Среди всех других пород бельгийская порода собак заняла первое место.

Ученые из Хельсинского Университета представили 1002 собак 13 различных пород с рядом проблем, сосредоточенных на когнитивных чертах и поведении. Овчарка Малинуа показала отличные результаты почти во всех испытаниях.

Бельгийская овчарка (фото: dyvys.info)

"Две породы выделяются в когнитивном плане: малинуа и бордер-колли. Обе сначала были активны на фермах, чтобы управлять стадами. Это требует самоконтроля. Десятилетие естественного отбора лишь укрепили этот самоконтроль", - рассказывает ветеринар Барт Стеген.

Неслучайно овчарка Малинуа используется во всем мире как полицейская собака. Их когнитивные качества облегчают обучение. Кроме того, они имеют хорошо развитое обоняние, лучше, чем у бордер-колли.

Бордер-колли (фото: Википедия)

Популярные лабрадоры и золотистый ретривер получили чуть меньше баллов. Хотя они добились успеха в одной сфере: интерпретации человеческих жестов.

Стеген объяснил, что они социально адаптированы, и поскольку несколько менее умны, они менее склонны исследовать всевозможные вещи. Обычно это делает их хорошей семейной собакой.