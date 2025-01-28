Вчені вирішили оновити годинник Судного дня. Чи лишиться у людства шанс на виживання?

Шо таке годинник Судного дня

Це проєкт американського журналу Bulletin of the Atomic Scientists, заснованого Альбертом Ейнштейном, якій ведуть з 1947 року.

Годинник показує символічний час, який відокремлює людство від дня глобальної рукотворної катастрофи - час до опівночі.

Рішення про переведення стрілок приймає рада директорів журналу та залучених експертів, серед яких 18 лауреатів Нобелівської премії.

Розташований цей годинник Судного дня у Чикаго, США.

З 1947 року годинник Судного дня переводили 25 разів. Рішення про зміну часу приймають щороку, одна стрілки можуть не рухати 2 або три роки поспіль. Востаннє їх переводили 23 січня 2023 року - і зараз вони показують за 90 секунд до 12 години ночі, тобто, світ знаходиться в стані безпрецедентної небезпеки.

Основні причини переведення годинника Судного дня: випробування атомної та водневої бомб, холодна війна, поява ядерної зброї, війна в Афганістані, крах соціалістичної системи, загроза ядерного тероризму, теракти, катастрофічні глобальні зміни клімату Землі.

Було й таке, коли годинник переводили не вперед, а назад - коли людство робило кроки, щоб зменшити напруження та загрози.

У 2023 році годинник перевели ще на 10 секунд вперед - через війну Росії проти України, ядерні погрози росіян, кліматичні загрози, технологічний розвиток і біологічні небезпеки (коронавірус).

Зараз годинник Судного дня показує 23:58:30 - тобто залишилося всього 90 секунд.

Коли вчені переведуть годинник Судного дня

За повідомленням на сайті Бюлетеня вчених-атомників, годинник Судного дня планують оновити у вівторок, 28 січня 2025 року. Рада з питань науки та безпеки (SASB) оновить годинник Судного дня на 2025 рік у Вашингтоні, округ Колумбія.

Бюлетень вчених-атомників, який вирішує, де встановити стрілки, оприлюднить оновлений годинник у прямому ефірі о 10:00 за східним часом (17:00 за Києвом).

"У 2025 році Рада з питань науки та безпеки Бюлетеня розглядатиме численні глобальні загрози за годинником. Сюди входить розповсюдження ядерної зброї, руйнівні технології, такі як штучний інтелект, російсько-українська війна, війна Ізраїлю та ХАМАСу, конфлікт Ізраїлю та Хезболли, біозагрози та триваюча кліматична криза", - говориться у повідомленні вчених.

За оновленням годинника Судного дня можна буде спостерігати онлайн - за цим посиланням.