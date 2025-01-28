Ученые решили обновить часы Судного дня. Останется ли у человечества шанс на выживание?

Что такое часы Судного дня

Это проект американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists, основанного Альбертом Эйнштейном, который ведут с 1947 года.

Часы показывают символическое время, которое отделяет человечество от дня глобальной рукотворной катастрофы - время до полуночи.

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала и привлеченных экспертов, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии.

Расположены эти часы Судного дня в Чикаго, США.

С 1947 года часы Судного дня переводили 25 раз. Решение об изменении времени принимают каждый год, одна стрелки могут не двигать 2 или три года подряд. Последний раз их переводили 23 января 2023 года - и сейчас они показывают за 90 секунд до 12 часов ночи, то есть, мир находится в состоянии беспрецедентной опасности.

Основные причины перевода часов Судного дня: испытания атомной и водородной бомб, холодная война, появление ядерного оружия, война в Афганистане, крах социалистической системы, угроза ядерного терроризма, теракты, катастрофические глобальные изменения климата Земли.

Было и такое, когда часы переводили не вперед, а назад - когда человечество делало шаги, чтобы уменьшить напряжение и угрозы.

В 2023 году часы перевели еще на 10 секунд вперед - из-за войны России против Украины, ядерных угроз россиян, климатических угроз, технологического развития и биологических опасностей (коронавирус).

Сейчас часы Судного дня показывают 23:58:30 - то есть осталось всего 90 секунд.

Когда ученые переведут часы Судного дня

По сообщению на сайте Бюллетеня ученых-атомщиков, часы Судного дня планируют обновить во вторник, 28 января 2025 года. Совет по вопросам науки и безопасности (SASB) обновит часы Судного дня на 2025 год в Вашингтоне, округ Колумбия.

Бюллетень ученых-атомщиков, который решает, где установить стрелки, обнародует обновленные часы в прямом эфире в 10:00 по восточному времени (17:00 по Киеву).

"В 2025 году Совет по вопросам науки и безопасности Бюллетеня будет рассматривать многочисленные глобальные угрозы по часам. Сюда входит распространение ядерного оружия, разрушительные технологии, такие как искусственный интеллект, российско-украинская война, война Израиля и ХАМАСа, конфликт Израиля и Хезболлы, биоугрозы и продолжающийся климатический кризис", - говорится в сообщении ученых.

За обновлением часов Судного дня можно будет наблюдать онлайн - по этой ссылке.