Вчені сподіваються, що собаки з Чорнобиля з унікальною ДНК навчать людство новим прийомам виживання

В роботі відзначається вплив ядерної катастрофи на ЧАЕС у 1986 році, що викликала серію катастрофічних подій та призвела до довгострокового та широкомасштабного забруднення навколишнього середовища, на місцеву природу та її жителів.

Дослідники охарактеризували генетичну структуру 302 собак, які представляють три "вільноблукаючі" популяції в межах самої Зони, а також що живуть за 15-45 кілометрів від місця аварії.

"Повногеномні профілі чорнобильських, чистокровних і вільно розведених собак у всьому світі показують, що особини з електростанції та міста Чорнобиль генетично різняться, причому перші демонструють підвищену внутрішньопопуляційну генетичну схожість та диференціацію", - йдеться у публікації.

Хоча ці результати не показують, що радіація, безперечно, є причиною цих генетичних відмінностей, дані можуть допомогти краще зрозуміти довгострокові наслідки радіаційного опромінення.

Також науковці звертають увагу на складність проведення відмінностей між тим, які генетичні зміни викликані радіацією, а які - "іншими факторами, що впливають".

Проте, дослідники мають "золоту можливість" почати відповідати на запитання: "Як вижити в такому ворожому середовищі протягом 15 поколінь?" - заявила співавторка дослідження та генетик Елейн Острандер, пише Associated Press.

За її словами, зразки ДНК собак дуже цінні, оскільки, за даними Nature, вони часто живуть у тих самих умовах і харчуються, як і люди.

"У нас ніколи не було можливості зробити цю роботу з твариною, яка відбиває нас так само, як собак", - каже генетик.

Співавтор дослідження, професор біологічних наук в Університеті Південної Кароліни Тім Муссо зазначив, що собаки "надають неймовірний інструмент для вивчення впливу таких умов" на ссавців в цілому.

За оцінками Чорнобильської ініціативи щодо дослідження собак, яка надає ветеринарну допомогу, у зоні відчуження проживає понад 800 бродячих псів.

Вчені заявили, що дослідження може мати широке застосування, дозволяючи зрозуміти, як тварини та люди можуть жити зараз і в майбутньому в регіонах світу, які зазнають "постійного екологічного нападу" - і в космічному середовищі з високим рівнем радіації.

Відео: вчені ставлять питання, чи можуть чорнобильські собаки навчити людство новим прийомам виживання