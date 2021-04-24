Появилось исследование о ДНК детей чернобыльцев: ученые сделали заявление

Группа ученых из нескольких стран, включая Украину, провела первое масштабное исследование на предмет выявления трансгенерационных эффектов воздействия ионизирующего излучения у детей ликвидаторов Чернобыльской катастрофы - то есть мутаций.

Специалисты провели полногеномное секвенирование 130 детей ликвидаторов, рожденных в период с 1987 до 2002 годы, и их родителей, подвергшихся воздействию радиации.

В итоге у детей не было выявлено дополнительных повреждений или мутаций.

Ученые заявили, что в настоящее время отсутствуют доказательства существенного воздействия радиационного облучения из-за аварии на ЧАЭС на зародышевые линии у людей, что свидетельствует о минимальном воздействии на здоровье последующих поколений.

Как рассказали исследователи, почти все унаследованные генетические вариации присутствуют в ДНК зародышевой линии по крайней мере одного родителя; однако небольшое количество переданных вариантов уникальны - они возникли из-за случайных мутаций в гаметах (сперматозоидах и ооцитах) и известны как мутации de novo (DNM).

"DNM являются критическими строительными блоками эволюции и единственным классом геномных вариаций, который не подвергся обширной эволюционной очищающей селекции (очистке от очень вредных, но нелетальных вариантов), что делает DNM уникальной формой унаследованной вариации, отличной от генетической вариации, исследуемой при картировании", - говорится в результатах исследования.