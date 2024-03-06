Вчені шукають сигнали інопланетян недалеко від нас: що відомо

Деталі аналізу планетарної системи

Цей ідеальний баланс сигналізує про стабільність системи протягом мільйонів років, уникаючи масштабних потрясінь та руйнувань. Така надійність у розвитку створювала б сприятливі умови для еволюційних процесів, якби на одній із планет зародилося життя.

З цією метою вчені з Інституту SETI вирішили проаналізувати систему щодо незвичайних сигналів.

Астрономи провели пошук технологічних сигнатур у радіодіапазоні. Передбачається, що цивілізації, аналогічні до людської, на певному етапі розвитку починають використовувати радіозв'язок. Це створює стійкий радіошум, що розповсюджується далеко за межі планети і є штучним за своєю природою. Інші цивілізації можуть його помітити.

Наприклад, з огляду на розвиток земних технологій радіосигнали від людської цивілізації поширилися приблизно на 100 світлових років від нас.

Хоча сигнали стають слабкими на такій відстані, вони мають певну структуру і діапазон довжин хвиль. Такі ознаки шукалися в системі HD 110067, але не були виявлені.

Шість планет обертаються довкола своєї центральної зірки HD 110067 у гармонійному ритмі (фото: NCCR PlanetS)

У своєму дослідженні астрономи використали радіотелескоп Green Bank. Вони очистили сигнал від земного шуму та шукали характерні техносигнатури.

Проте, ця стратегія пошуку не дала результатів. Втім, це виключає лише одну із багатьох можливостей, оскільки технології гіпотетичних інопланетян залишаються невідомими.

Вчені планують повернення до вивчення системи HD 110067, застосовуючи інші технології та стратегії пошуку сигналів.

Деякі планети виглядають занадто інтригуюче, наприклад, знаходяться на такій відстані від своєї зірки, що на їх поверхні може бути рідка вода. А це важливий елемент для виникнення та розвитку життя.