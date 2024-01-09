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Телескопи NASA зафіксували "Зеленого монстра" посеред зоряних уламків

Вівторок 09 січня 2024 19:28
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Телескопи NASA зафіксували "Зеленого монстра" посеред зоряних уламків Неймовірне космічне видовище (фото: nasa.gov)
Автор: Ірина Костенко

Космічні телескопи NASA у співпраці з рентгенівською обсерваторією Чандра зафіксували "Зеленого монстра" посеред безлічі зоряних уламків у сузір'ї Кассіопеї.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал NASA розповідає, що відомо про унікальне зображення.

Використані дані

Для дослідження залишків наднової Кассіопеї А (Cassiopeia A) в сузір'ї Кассіопеї та отримання унікальної картинки науковці вперше об’єднали дані:

  • космічної рентгенівської обсерваторії Чандра (Chandra X-ray Observatory)
  • космічного телескопа імені Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope)
  • космічного телескопа Хаббл (Hubble Space Telescope)

Це дозволило пояснити незвичайну структуру під назвою "Зелений монстр", виявлену в уламках зруйнованої зірки у квітні 2023 року.

Крім того, вчені виявили нові подробиці щодо формування Кассіопеї А близько 340 років тому (з точки зору земного часу).

Телескопи NASA зафіксували &quot;Зеленого монстра&quot; посеред зоряних уламків

Унікальна "картина" космічного вибуху (фото: nasa.gov)

Що видно на зображенні

У NASA пояснили, що складене зображення містить:

  • рентгенівські знімки Чандри (синій колір) - гарячий газ, кремній та залізо з уламків наднової зруйнованої зірки
  • інфрачервоні дані Вебба (червоний, зелений та синій кольори) - пил, який нагрівається в гарячому газі
  • оптичні дані Хаббла (червоний і білий кольори) - зірки

Уточнюється, що "зовнішні частини зображення" містять також інфрачервоні дані космічного телескопа телескоп Спітцер (Spitzer Space Telescope) - червоний, зелений і синій кольори.

Серед усіх наявних на світлині елементів можна чітко побачити контури "Зеленого монстра".

Телескопи NASA зафіксували &quot;Зеленого монстра&quot; посеред зоряних уламків

"Зелений монстр" серед зоряних уламків (фото: nasa.gov)

Нагадаємо, дещо раніше у NASA показали, як минає день на Марсі.

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