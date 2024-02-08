Вчені розвіяли популярній міф про тривалість життя собак: ви будете здивовані

Дослідження показало, що маленькі та довгоносі собаки живуть найдовше, тоді як великі та плосконосі собаки живуть коротше.

Ці висновки можуть допомогти батькам домашніх тварин, притулкам для тварин, заводчикам і політикам приймати більш обґрунтовані рішення щодо здоров’я та добробуту собак.

"Це дає нам можливість покращити життя наших собак-компаньйонів. Ми виявляємо групи, які відчайдушно потребують уваги, щоб ми могли зосередитися на цих групах і визначити, в чому проблема", - каже провідний автор дослідження Кірстен Макміллан, науковець із даних лондонської організації із захисту тварин Dogs Trust.

За даними дослідження, собаки живуть приблизно від 10 до 13,7 року. Але, як і у випадку з людьми, тривалість життя собак значно відрізняється залежно від низки факторів, від генетики до способу життя та розміру. Дослідники хотіли вивчити ці характеристики в широкому масштабі та побачити, чи з’явилися якісь закономірності.

Для цього вони зібрали дані з реєстрів порід, ветеринарів, страхових компаній домашніх тварин, благодійних організацій із захисту тварин та університетів.

Зрештою, їхній набір даних включав інформацію про 584 734 собаки, які проживають у Великій Британії. З них близько половини - 284 734 особини - померли. Їхня вибірка включала породистих і змішаних собак.

Команда виявила, що середня тривалість життя всіх собак у вибірці становила 12,5 років. Самки, як правило, живуть трохи довше, ніж самці, із середньою тривалістю життя 12,7 року для самок порівняно з 12,4 роками для самців.

Коли команда дослідила розмір і форму обличчя, вони виявили, що менші та довгоносі собаки живуть довше, ніж великі та плосконосі собаки. Наприклад, мініатюрні такси, які одночасно є маленькими та довгоносими, мали середню тривалість життя 14 років, у порівнянні лише з 9,8 року у французьких бульдогів, які є собаками середнього розміру з плоским носом.

Плосконосі, або брахіцефальні собаки, мають багато відомих проблем зі здоров’ям, включаючи проблеми з диханням і непереносимість тепла, але залишається незрозумілим, чи сприяють ці фактори ризику передчасної смерті.

Серед 155 чистокровних порід, включених до набору даних, ланкаширські хилери, як правило, живуть найдовше, із середньою тривалістю життя 15,4 року. Позаду них були тибетські спанієлі (15,2 року), болоньєзи (14,9 року), шиба іну (14,6 року) і папільйони (14,5 років) тощо.

Породами з найменшою тривалістю життя були кавказькі вівчарки (5,4 року), канарський дог (7,7 року) і кане-корсо (8,1 року).

Один несподіваний висновок полягав у тому, що породисті собаки, як правило, живуть довше, ніж помісі: середня тривалість життя чистокровних собак становила 12,7 року, у порівнянні з 12 роками помісей.

Це контрастує з давньою думкою, що схрещені собаки живуть довше, ніж породисті собаки, тому що вони мають більше варіацій у своїх генах.