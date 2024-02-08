Ученые опровергли популярный миф о продолжительности жизни собак: вы будете удивлены

Исследование показало, что маленькие и длинноносые собаки живут дольше, в то время как большие и плосконосые собаки живут короче.

Эти выводы могут помочь родителям домашних животных, приютам для животных, заводчикам и политикам принимать более обоснованные решения о здоровье и благополучии собак.

"Это дает нам возможность улучшить жизнь наших собак-компаньонов. Мы обнаруживаем группы, которые отчаянно требуют внимания, чтобы мы могли сосредоточиться на этих группах и определить, в чем проблема", - говорит ведущий автор исследования Кирстен Макмиллан, ученый по данным лондонской организации по защиты животных Dogs Trust.

По данным исследования, собаки живут примерно от 10 до 13,7 лет. Но, как и в случае с людьми, продолжительность жизни собак существенно отличается в зависимости от ряда факторов, от генетики до образа жизни и размера. Исследователи хотели изучить эти характеристики в широком масштабе и увидеть, появились ли какие-либо закономерности.

Для этого они собрали данные из реестров пород, ветеринаров, страховых компаний домашних животных, благотворительных организаций по защите животных и университетов.

Наконец, их набор данных включал информацию о 584 734 собаках, проживающих в Великобритании. Из них около половины – 284 734 особи – умерли. Их выборка включала породистых и смешанных собак.

Команда установила, что средняя продолжительность жизни всех собак в выборке составляла 12,5 лет. Самки, как правило, живут немного дольше самцов, со средней продолжительностью жизни 12,7 года для самок по сравнению с 12,4 годами для самцов.

Когда команда исследовала размер и форму лица, они обнаружили, что маленькие и длинноносые собаки живут дольше, чем большие и плосконосые собаки. Например, миниатюрные таксы, которые одновременно являются маленькими и длинноносыми, имели среднюю продолжительность жизни 14 лет, по сравнению с 9,8 года у французских бульдогов, которые являются собаками среднего размера с плоским носом.

Плосконосые, или брахицефальные собаки, имеют много известных проблем со здоровьем, включая проблемы с дыханием и непереносимость тепла, но остается непонятным, способствуют ли эти факторы риску преждевременной смерти.

Среди 155 чистокровных пород, включенных в набор данных, ланкаширские хилеры, как правило, живут дольше всего, со средней продолжительностью жизни 15,4 года. Позади них были тибетские спаниели (15,2 года), болоньезы (14,9 года), оконное стекло (14,6 года) и папильоны (14,5 лет) и т.д.

Породами с наименьшей продолжительностью жизни были кавказские овчарки (5,4 года), канарский дог (7,7 года) и кане-корсо (8,1 года).

Один неожиданный вывод заключался в том, что породистые собаки, как правило, живут дольше помеси: средняя продолжительность жизни чистокровных собак составляла 12,7 года, по сравнению с 12 годами помесей.

Это контрастирует с давним мнением, что скрещенные собаки живут дольше породистых собак, потому что они имеют больше вариаций в своих генах.