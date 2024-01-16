Вчені назвали оптимальну кількість щоденних кроків для здоров'я

Вважають, що шлях до здорового та довгого життя починається з 10 000 кроків щодня. Для тих, хто веде малорухливий спосіб життя, це мета, для досягнення якої можуть знадобитися деякі зусилля. Але насправді, для різних груп кількість кроків може бути різною.

Скільки ж потрібно робити кроки щодня для підтримки здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на журнал The Lancet.

Вчені проаналізували дані про десятки тисяч людей на чотирьох континентах і дійшли більш зручної цифри: оптимальна кількість кроків на день - це 6000, залежно від вашого віку.

Якщо ви ходитимете щодня більше, то це добре для здоров'я, але навряд чи сильно вплине на ваше довголіття.

По суті люди створені для пересування. Еволюція відточила нашу фізіологію, щоб ми могли долати великі відстані, легко виділяючи тепло, коли гойдаємося вперед і назад, як перевернені маятники, ландшафтом у пошуках води та їжі.

Це означає, що наш метаболізм, стан серцево-судинної системи, вплив на наші кістки та м'язи та навіть на психічне здоров'я налаштовані на те, щоб цінувати гарну прогулянку. Включення такої прогулянки в наш щільний графік послужить нам добру службу, допомагаючи жити довше, здоровіше та щасливіше.

Свого часу були випущені перші крокоміри, а потім фітнес-браслети, які встановили міфічну цифру 10 000 кроків. Але це старий добрий маркетинг, тому що ця цифра - гарне та кругле число, яке звучить досить втомливо, щоб стати метою. Але цілком досяжне. А ось наукової підтримки він не має.

2021 року було проведено спеціальне дослідження, в якому брали участь люди середнього віку. Виявилося, що зниження ризику передчасної смерті на 50-70% досить проходити протягом дня 7000 кроків.

Для дорослих віком 60 років і старше норма становить від 6000 до 8000 кроків на добу. Для молодих – від 8000 до 10 000 кроків на день стане оптимальною цифрою.

Але дослідження також показало, що активність не менше півгодини на день може стати дуже корисною для здоров'я не менше, ніж прогулянка. Особливо для тих, хто має малорухливий спосіб життя. Додавання силових тренувань у похилому віці допоможуть залишатися мозку гострим, а серцям та кісткам - здоровими.

Принаймні, якщо ми націлимося на проходження як мінімум 6000-8000 кроків перед сном, це може бути набагато простим кроком на шляху до здоровішого життя.