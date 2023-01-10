Вчені розшифрували давньоруську грамоту ХІІ століття: що там написано

Українські археологи спільно з лінгвістами розшифрували давньоруську грамоту ХІІ століття, написану на пластині зі свинцю. Таку знахідку вперше виявили на території сучасної України. Її розкопали на Хмельниччині у 2021 році.
Про це повідомив український археолог Тимур Бобровський на своїй сторінці Facebook.
Архітектурно-археологічна експедиція НАН України у місті Полонне на Хмельниччині знайшла грамоту восени 2021 року, коли розкопувала поховання післямонгольської доби.
Невеликий шматочок свинцю був згорнутий у п’ять обертів. На зовнішній поверхні вчені виявили трирядковий напис.
Археологи припускали, що знахідка є свинцевою грамотою - своєрідним листом давньоруського часу. Дотепер, на відміну від сотень берестяних грамот, свинцевих було знайдено лише дві. Обидві у Новгороді.
Свинцева грамота ХІІ століття (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)
Після консультацій з лінгвістами Тимур Бобровський розшифрував текст грамоти. За словами дослідника більшість літер читається впевнено.
Розшифрований текст:
"Грамота від Хитра та й до Міча, і до Гирла: вдвох зібравши до купи худобу, але без Міча веди до Києва. Грамота до Міча: а мати-но хворіє (а Дорож-но писав, але тобі не віддав), тож йди додому".
Археолог припустив, що грамота - це лист давньоруського господаря на ім’я Хитр до своїх робітників або молодших родичів Міча та Гирла.
У посланні господар Хитр дає розпорядження Гирлу зібрати худобу і відігнати її до Києва. А у зверненні до Міча він розповідає про хворобу матері Міча та неотриманий лист від Дорожа і наказ повертатися додому.
Текст і розшифровка свинцевої грамоти (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)
"На цьому можна було б ставити крапку, але лишається низка питань, що потребують відповіді: Хто був автором тексту? Яке походження мають імена Хитра, Гирла, Міча та Дорожа? Звідки й куди мало надійти повідомлення? Коли саме сталися події, позначені в грамоті?...", - пише Бобровський.
Варто зазначити, що поселення Полонне, де знайшли цю грамоту, вперше згадується в літописі 1169 року. Воно було типовим давньоруським містом. До нього прилягало поселення міських ремісників, промисловиків та купців.
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