Вчені розшифрували давньоруську грамоту ХІІ століття: що там написано

Що відомо про грамоту

Архітектурно-археологічна експедиція НАН України у місті Полонне на Хмельниччині знайшла грамоту восени 2021 року, коли розкопувала поховання післямонгольської доби.

Невеликий шматочок свинцю був згорнутий у п’ять обертів. На зовнішній поверхні вчені виявили трирядковий напис.

Археологи припускали, що знахідка є свинцевою грамотою - своєрідним листом давньоруського часу. Дотепер, на відміну від сотень берестяних грамот, свинцевих було знайдено лише дві. Обидві у Новгороді.

Свинцева грамота ХІІ століття (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Що написано у древній грамоті

Після консультацій з лінгвістами Тимур Бобровський розшифрував текст грамоти. За словами дослідника більшість літер читається впевнено.

Розшифрований текст:

"Грамота від Хитра та й до Міча, і до Гирла: вдвох зібравши до купи худобу, але без Міча веди до Києва. Грамота до Міча: а мати-но хворіє (а Дорож-но писав, але тобі не віддав), тож йди додому".

Археолог припустив, що грамота - це лист давньоруського господаря на ім’я Хитр до своїх робітників або молодших родичів Міча та Гирла.

У посланні господар Хитр дає розпорядження Гирлу зібрати худобу і відігнати її до Києва. А у зверненні до Міча він розповідає про хворобу матері Міча та неотриманий лист від Дорожа і наказ повертатися додому.

Текст і розшифровка свинцевої грамоти (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

"На цьому можна було б ставити крапку, але лишається низка питань, що потребують відповіді: Хто був автором тексту? Яке походження мають імена Хитра, Гирла, Міча та Дорожа? Звідки й куди мало надійти повідомлення? Коли саме сталися події, позначені в грамоті?...", - пише Бобровський.

Варто зазначити, що поселення Полонне, де знайшли цю грамоту, вперше згадується в літописі 1169 року. Воно було типовим давньоруським містом. До нього прилягало поселення міських ремісників, промисловиків та купців.

Подібну грамоту вперше знайшли на території сучасної України (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)