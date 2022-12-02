Українські військові під час копання бліндажу знайшли кераміку епохи пізньої бронзи (фото)

Українські військові на сході країни копали бліндаж та виявили останки. Спочатку подумали, що це кістяк з Другої чи навіть Першої світової війни. Але виявилося, що, крім останків, там є ще й кераміка епохи пізньої бронзи.

"Коханий чоловік із побратимами копали бліндаж. Викопали залишки людських кісток. Ну так, зараз таке можна викопати в місцях, де йдуть/йшли бої. Тому в першу чергу подумали про загиблого на війні. Потім придивилися - зрозуміли, що скелет давній, з часів Другої, а може й Першої світовою", - розповіла Анна.

Далі військові зупинили роботу та викликали спеціалістів. На місці розкопок виявили окрім кісток ще й кераміку.

"Приїхали науковці й знаходять окрім кісток ще й кераміку. За малюнком на горщику та іншими ознаками - епоха пізньої бронзи!!! (1600 -1200 до н.е. - ред.) Так, кажуть, це вже цікаво. Можливо, що ви викопали унікальну знахідку. Як для України, так і для Європи. Через день вже великою командою продовжують розкопки. І знаходять поряд з першим скелетом... другий! Поховання парне. І жінка, здається, обіймає чоловіка", - додає історик.

Фото: facebook.com/anna.lavrus

Вона зазначила, що було знайдено похоронний інвентар – дуже цікавий. А на жінці – унікальна мідна прикраса. Аналогів цієї прикраси в Україні раніше не було знайдено.

Анна розповіла, що чоловік їй одразу зателефонував та розповів, бо знав, що їй буде цікаво. Вона історик та у КНУ писала диплом на кафедрі археології.

Точне місце розташування з метою безпеки не повідомляється, авторка лише вказала, що це біля Дніпра.

Фото: facebook.com/anna.lavrus