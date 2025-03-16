Вчені розповіли, в якому віці починає старіти мозок людини: раніше ніж ви думаєте

В якому віці старіє наш мозок?

Вчені з різних куточків світу вивчають цей процес, і нещодавно вони оголосили нові результати досліджень, які допомогли точніше визначити, в якому віці починається старіння мозку.

За словами дослідників, старіння мозку починається значно раніше, ніж багато хто може уявити. Виявляється, що вже після 30 років мозок поступово втрачає свою пластичність, тобто здатність до швидкого адаптування та відновлення після стресів і травм. На цьому етапі, хоч і відбуваються незначні зміни, починають зменшуватися обсяги певних ділянок мозку, що відповідають за пам'ять та когнітивні функції.

Згідно з останніми дослідженнями, найбільші зміни відбуваються у так званій "серійній зоні" мозку - ділянці, яка відповідає за мислення, навчання і пам'ять. Вже після 30 років процеси обробки інформації стають повільнішими, а здатність до швидкого запам'ятовування і відновлення інформації знижується.

Вчені також відзначають, що на старіння мозку впливають не лише генетичні фактори, а й спосіб життя. Нездорове харчування, відсутність фізичної активності, стреси та погана якість сну можуть значно пришвидшити цей процес. Однак здоровий спосіб життя, регулярні фізичні навантаження та ментальні вправи можуть допомогти уповільнити старіння мозку і зберегти його функції на більш тривалий час.

Таким чином, хоча старіння мозку починається вже після 30 років, вчені запевняють, що багато з цих процесів можна уповільнити або навіть запобігти їх розвитку, якщо підтримувати активний та здоровий спосіб життя.

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