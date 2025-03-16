Ученые рассказали, в каком возрасте начинает стареть мозг человека: раньше чем вы думаете

В каком возрасте стареет наш мозг?

Ученые из разных уголков мира изучают этот процесс, и недавно они объявили новые результаты исследований, которые помогли точнее определить, в каком возрасте начинается старение мозга.

По словам исследователей, старение мозга начинается значительно раньше, чем многие могут представить. Оказывается, что уже после 30 лет мозг постепенно теряет свою пластичность, то есть способность к быстрому адаптированию и восстановлению после стрессов и травм. На этом этапе, хоть и происходят незначительные изменения, начинают уменьшаться объемы определенных участков мозга, отвечающих за память и когнитивные функции.

Согласно последним исследованиям, наибольшие изменения происходят в так называемой "серийной зоне" мозга - области, которая отвечает за мышление, обучение и память. Уже после 30 лет процессы обработки информации становятся более медленными, а способность к быстрому запоминанию и восстановлению информации снижается.

Ученые также отмечают, что на старение мозга влияют не только генетические факторы, но и образ жизни. Нездоровое питание, отсутствие физической активности, стрессы и плохое качество сна могут значительно ускорить этот процесс. Однако здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки и ментальные упражнения могут помочь замедлить старение мозга и сохранить его функции на более длительное время.

Таким образом, хотя старение мозга начинается уже после 30 лет, ученые уверяют, что многие из этих процессов можно замедлить или даже предотвратить их развитие, если поддерживать активный и здоровый образ жизни.

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