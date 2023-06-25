Вчені розкрили секрет собачого довголіття: названо ключові фактори

Як проводили дослідження

Не секрет, що собаки живуть недовго та рідко доживають навіть до 25 років. Вчені з кількох наукових центрів США поставили за мету з'ясувати, що дозволяє збільшити термін життя домашніх тварин і вони проаналізували дані про 21 410 вихованців.

Дослідники опитали власників тварин про рівень щоденної фізичної активності, умови проживання та прогулянки, поведінку та харчування, про ліки, які вони давали своїм вихованцям та стан здоров'я. Також вони вивчали гени, спосіб життя та дані про навколишнє середовище.

Використовуючи ці опитування, вчені виділили п'ять ключових факторів соціального середовища собаки – благополуччя району, загальний дохід сім'ї, час спілкування з дітьми, час спілкування з іншими тваринами та вік власника. Саме ці фактори мали найбільший вплив на здоров'я тварини та благополуччя.

Що показало дослідження

З'ясувалося, що з урахуванням віку та ваги собаки соціальне середовище могло надійно передбачити стан її здоров'я. Наприклад, у сім'ях, де є фінансові чи побутові труднощі, тварини були більш здорові та рухливі. При цьому постійне спілкування з іншими вихованцями, особливо родичами, позитивно відбивалося на стані собаки.

Що цікаво, дешевий корм та відсутність іграшок через проблеми з фінансами давали у п'ять разів менше негативного ефекту, ніж відсутність можливості спілкування з іншими собаками.

Таким чином, наявність великої кількості компаньйонів є одним із ключових факторів довголіття собак. Хоча позитивний ефект мають лише чотирилапі друзі.

У сім'ях, де є багато дітей, стан здоров'я тварин був гіршим, ніж у сім'ях, де немає дітей або є 1-2 дитини. Ймовірно, це пов'язано з недостатньою увагою до собак з боку дорослих, які весь час витрачали на дітей і забували про вихованців.

Ще один цікавий результат - позитивний зв'язок між розміром доходу сім'ї та частотою захворювання у собак. Однак це не означає, що в багатих сім'ях живуть менш здорові собаки: просто їхні власники мають більше можливостей відвезти вихованця до ветеринара, що іноді призводить до великої кількості медичних діагнозів.