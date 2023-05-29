Що впливає на особистість та характер собаки: біологи з'ясували дуже цікаві факти

Будь-який власник собаки скаже, що у його вихованця унікальний характер і він є повноцінною особистістю. І це справді так. Науковці з'ясували, які фактори впливають на характер собак.

Про це йдеться у дослідженні фінських учених, яке опубліковано у журналі iScience.

Характер собаки та особистість важливі для їх існування

За словами вчених їх університету Гельсінкі, дослідницького центру організації Folkhalsan і Університету Турку, існують фактори, які пов'язані з основними рисами особистості у собак.

Особливості особистості дуже важливі для благополуччя, оскільки виступають не тільки предиктором смертності, а й фізичного і психічного здоров'я.

У домашніх вихованців особистість може впливати на стосунки з родичами та власником. Якщо собака поводитиметься неприпустимо з погляду господаря, від неї можуть відмовитись.

"Оскільки особистість властива більшості представників тваринного світу, вивчення особливостей характеру собак можуть поглибити розуміння особистості у всіх видів. Плюс це дозволить покращити самопочуття вихованця та його власника. Риси особистості значною мірою генетичні, оскільки оцінки спадковості у людей і у тваринному світі часто коливаються від 40 до 50%. Але деяка мінливість особистості пояснюється і впливом середовища, особливо у ранньому дитинстві", - наголошують вчені.

Як проводили дослідження

Автори наукової роботи провели опитування про 11 418 собак і проаналізували великий набір даних, щоб зрозуміти, що впливає на формування характеру вихованців.

Серед усього іншого, вчені брали до уваги 12 найважливіших змінних, включаючи стать, вік, породу, рівень соціалізації, наявність інших собак у будинку, середній час наодинці, причини, з яких господар завів собаку та багато іншого. Вивчено було понад 50 порід собак у віці від кількох місяців до 17 років.

"Ми виявили, що породи помітно відрізняються за всіма характеристиками особистості й що вік тісно пов'язаний з рисами особистості. Деякі фактори навколишнього середовища, такі як рівень соціалізації в щенячому віці, частота ігор та причина володіння собаки також впливали на характер тварини. Проте ефект не був настільки значущим, тобто зв'язок між навколишнім світом та особистістю обмежений", - розповіли біологи.

Що показало дослідження

Найважливішою змінною, від якої залежали беззахисність собаки, схильність до дресирування, дружелюбність, вчені визнали вік – концентрація уваги на тренуваннях у міру дорослішання посилювалася, а середні бали з незахищеності, енергійності, дружелюбність знижувалися.

"Самки мали вищі середні бали з незахищеності, зосередженості на навчанні та дружелюбності з людьми, а самці отримали вищі середні бали з енергійності, агресивності (домінування) та дружелюбності з родичами", - додали дослідники.

Вони зазначають, що стать виявилася не настільки важливою в контексті особистості. А ось порода відображається на прояві певних рис. Найвищий середній показник незахищеності виявився у шетландської вівчарки, найнижчий - у бультер'єрів.

Найенергійнішими стали парсон-рассел-тер'єри, найзавзятішими - мініатюрні пінчери (на відміну від золотистих ретріверів).

За агресивністю та домінуванням відзначається істотна різниця: найвищий бал у бійцівських собак, а найнижчий - у золотистих ретріверів.

Найбільше спілкуються з людиною – бультер'єри, а найменше – собаки, які охороняють худобу.

При цьому фінські лаппхунди найчастіше демонстрували дружелюбність із родичами, а бордер-коллі більше за інших це уникають.

"Найвищий показник незахищеності виявили у "домашніх собак", а найнижчий - у собак, які були придбані для хобі або роботи. Собаки, яких власники розглядали як домашніх тварин, були більш невпевнені, ніж собаки, яких вважають членами сім'ї. А ті своєю чергою - більш невпевнені, ніж собаки для хобі або роботи. Найвищий середній бал невпевненості виявили у собак, які були першими для своїх господарів, найнижчий - у тих, хто був як мінімум п'ятим собакою в сім'ї", - йдеться у результатах дослідження.

Собаки, які проживають у будинку разом із родичами, виявилися більш енергійними, але менш наполегливими.

Собаки, які проводили в середньому менше ніж годину на самоті протягом робочого дня, були більш сконцентровані на дресируванні, на відміну від вихованців, яких залишають одних вдома мінімум на 8 годин на день.