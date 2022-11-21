Вчені показали, якою може бути ядерна зима: мільярди тонн сажі і замерзлі океани

Якими будуть наслідки ядерної війни

Біохіміки змоделювали, якими будуть клімат та життя в океані і на суші у разі ядерної війни між Штатами та Росією, якщо 150 мільярдів тонн сажі від палаючих міст сягнуть верхніх шарів атмосфери.

За результатами досліджень, територія арктичного морського льоду збільшиться наполовину. Заблокує прибережні райони, що призначені для вилову риби, а також великі порти та торгові шляхи по всій Європі. Зокрема, порти у Копенгагені у Данії та Санкт-Петербург у Росії.

У випадку обмеженого ядерного конфлікту між Індією та Пакистаном, в атмосферу потрапить від 27 до 47 мільярдів тонн сажі. За таких умов кількість арктичного льоду збільшиться настільки, що заблокує найважливіші порти по всій Північній Європі.

Що станеться із життям в океанах

Зниження освітленості океану та його середньої температури спровокує загибель морських водоростей, які є важливою ланкою харчового ланцюга підводного життя.

Ядерна зима торкнеться всього Світового океану. Найгіршими будуть наслідки у високих широтах, у тому числі для Європи, а особливо країн Балтії. Тут науковці уже фіксують нестачу океанічного світла.

Світовий океан відновлюватиметься сотні років. Навіть повернення звичної температури та світла не відновить морське життя до його довоєнного рівня. Морський лід розшириться і зберігатиметься у такому вигляді сотні років.