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Зірвалися через несправність. Росія готується до повторних випробувань ядерної торпеди

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Москва, Четвер 10 листопада 2022 17:08
Зірвалися через несправність. Росія готується до повторних випробувань ядерної торпеди Фото: Росія готується до повторних випробувань ядерної торпеди (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Російські кораблі готуються до повторного випробування нової торпеди з ядерною силовою установкою. Перші були перервані через технічну несправність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Серед кораблів, які брали участь у підготовці випробувань, помічено модифікований для спеціальних операцій підводний човен з крилатими ракетами "Білгород", здатний запускати безпілотні підводні апарати, у тому числі торпеду "Посейдон".

Минулого тижня було помічено, що судна залишають полігон в Арктичному морі та повертаються до порту, не провівши випробування. У США вважають, що російські військові могли мати справу з технічними труднощами.

"Це можна розглядати як частину ширшої картини та нещодавньої військової практики Росії, яка відправляє погано навчені та недостатньо оснащені війська в Україну", - сказав західний дипломат.

За його словами, військова промисловість Росії переживає непрості часи, і санкції Заходу щодо високотехнологічної військової продукції дають ефект і мають тривати.

Офіційні особи США заявили, що Росія може спробувати знову випробувати торпеду, але зазначають, що вода в районі випробувань незабаром почне покриватися льодом, що обмежить вікно для операцій.

Торпеда "Посейдон" є безлюдним підводним апаратом з ядерною силовою установкою, здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Його ядерна силова установка дає Посейдону практично безмежну дальність польоту.

Військові США не вірять, що якесь випробування включало б вибух ядерного пристрою. Будь-яка потенційна небезпека походить від несправності ядерної рухової установки, яка може становити небезпеку через радіоактивність.

Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня французький флот супроводжував російський підводний човен, який знаходився в надводному положенні приблизно за сто кілометрів від узбережжя Фіністера.

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