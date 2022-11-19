Голова Пентагону допустив поширення ядерної зброї через війну РФ проти України

Війна Росії проти України може спричинити новий виток поширення ядерної зброї серед авторитарних держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Пентагону Ллойда Остіна під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.