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Ученые показали, какой может быть ядерная зима: миллиарды тонн сажи и замерзшие океаны

Каковы последствия ядерной войны (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Военная агрессия РФ и ее постоянные угрозы применить ядерное оружие, заставили ученых Университета Тасмании смоделировать, какими могут быть последствия ядерной войны. Ученые отмечают, что это повлияет на всю планету - изменит не только жизнь на суше, но и в океанах.

О результатах исследований сообщает издание Express .

Какими будут последствия ядерной войны

Биохимики смоделировали, какими будут климат и жизнь в океане и на суше в случае ядерной войны между Штатами и Россией, если 150 миллиардов тонн сажи от горящих городов достигнут верхних слоев атмосферы.

По результатам исследований, территория арктического морского льда увеличится наполовину. Заблокирует прибрежные районы, предназначенные для лова рыбы, а также крупные порты и торговые пути по всей Европе. В частности, порты в Копенгагене в Дании и Санкт-Петербург в России.

В случае ограниченного ядерного конфликта между Индией и Пакистаном в атмосферу попадет от 27 до 47 миллиардов тонн сажи. В таких условиях количество арктического льда увеличится настолько, что заблокирует важнейшие порты по всей Северной Европе.

Что произойдет с жизнью в океанах

Снижение освещенности океана и его средней температуры спровоцирует гибель морских водорослей, являющихся важным звеном пищевой цепи подводной жизни.

Ядерная зима коснется всего Мирового океана. Худшие будут последствия в высоких широтах, в том числе для Европы, а особенно стран Балтии. Здесь ученые уже фиксируют нехватку океанического света.

Мировой океан будет восстанавливаться сотни лет. Даже возвращение привычной температуры и света не восстановит морскую жизнь до ее довоенного уровня. Морской лед расширится и будет храниться в таком виде сотни лет.

Ранее мы сообщали о том, что глава Пентагона допустил распространение ядерного оружия из-за войны РФ против Украины.

Читайте также о том, что Россия готовится к повторным испытаниям ядерной торпеды.

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Ядерные испытания