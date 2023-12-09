Вчені підрахували, на скількох планетах Чумацького Шляху може існувати життя

Більшість зірок Чумацькокого Шляху є червоними карликами, а саме в їх околицях найчастіше виявляють екзопланети. Однак ця близькість пов'язана з високою токсичністю, оскільки червоні карлики викидають потоки плазми та енергії, що може зруйнувати атмосферу сусідніх планет.

Після втрати атмосфери відбувається зникнення поверхневої води, проте в умовах, коли атмосфера зникає, вода може зберігатися в глибоких шарах землі і служити джерелом життя.

Для перевірки цієї гіпотези дослідники розробили моделі внутрішньої структури 28 екзопланет, припускаючи наявність чотирьох різних шарів: залізного ядра, кам'янистої мантії, шару льоду під високим тиском та поверхневого шару льоду або рідкої води. Крім структури, велику роль відіграє тепловий баланс і планети можуть генерувати його двома способами.

Дослідження показало, що всі 28 об'єктів можуть мати поверхню з льоду чи води, і для цього необов'язково є наявність атмосфери. Більш того, деякі з них, ймовірно, є планетами-океанами.

Автори роботи визнають, що їхнє дослідження має деякі обмеження, такі як використання узагальнених даних про Сонячну систему в деяких аспектах, тоді як параметри інших світів можуть значно відрізнятися.

Однак результати дослідження підтримують надію на те, що у Всесвіті може існувати більше населених планет, ніж прийнято вважати.