Ученые подсчитали, на скольких планетах Млечного Пути может существовать жизнь

Большинство звезд Млечного Пути являются красными карликами, а именно в их окрестностях чаще всего обнаруживают экзопланеты. Однако эта близость связана с высокой токсичностью, поскольку красные карлики выбрасывают потоки плазмы и энергии, что может повредить атмосферу соседних планет.

После утраты атмосферы происходит исчезновение поверхностной воды, однако в условиях, когда атмосфера исчезает, вода может храниться в глубоких слоях земли и служить источником жизни.

Для проверки этой гипотезы исследователи разработали модели внутренней структуры 28 экзопланет, предполагая наличие четырех разных слоев: железного ядра, каменистой мантии, слоя льда под высоким давлением и поверхностного слоя льда или жидкой воды. Помимо структуры, большую роль играет тепловой баланс и планеты могут генерировать его двумя способами.

Исследование показало, что все 28 объектов могут иметь поверхность изо льда или воды, и для этого необязательно наличие атмосферы. Более того, некоторые из них, вероятно, являются планетами-океанами.

Авторы работы признают, что их исследование имеет некоторые ограничения, такие как использование обобщенных данных о Солнечной системе в некоторых аспектах, в то время как параметры других миров могут значительно отличаться.

Однако результаты исследования поддерживают надежду на то, что во Вселенной может существовать больше обитаемых планет, чем принято считать.