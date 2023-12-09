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Ученые подсчитали, на скольких планетах Млечного Пути может существовать жизнь

Ученые ответили, может ли еще где-то в нашей галактике существовать жизнь (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Астрономам известно около 60 каменистых экзопланет, на которых может быть вода, необходимая для жизни. Чтобы узнать это, они разработали новую систему моделирования.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт с новостями и интересными событиями о космосе и астрономии Universe Today.

Большинство звезд Млечного Пути являются красными карликами, а именно в их окрестностях чаще всего обнаруживают экзопланеты. Однако эта близость связана с высокой токсичностью, поскольку красные карлики выбрасывают потоки плазмы и энергии, что может повредить атмосферу соседних планет.

После утраты атмосферы происходит исчезновение поверхностной воды, однако в условиях, когда атмосфера исчезает, вода может храниться в глубоких слоях земли и служить источником жизни.

Для проверки этой гипотезы исследователи разработали модели внутренней структуры 28 экзопланет, предполагая наличие четырех разных слоев: железного ядра, каменистой мантии, слоя льда под высоким давлением и поверхностного слоя льда или жидкой воды. Помимо структуры, большую роль играет тепловой баланс и планеты могут генерировать его двумя способами.

Исследование показало, что все 28 объектов могут иметь поверхность изо льда или воды, и для этого необязательно наличие атмосферы. Более того, некоторые из них, вероятно, являются планетами-океанами.

Авторы работы признают, что их исследование имеет некоторые ограничения, такие как использование обобщенных данных о Солнечной системе в некоторых аспектах, в то время как параметры других миров могут значительно отличаться.

Однако результаты исследования поддерживают надежду на то, что во Вселенной может существовать больше обитаемых планет, чем принято считать.

Напомним, что украинский астроном рассказал, может ли смертоносный астероид реально столкнуться с Землей.

Читайте также о том, может ли Земля "погибнуть" от столкновения с огромным астероидом.

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