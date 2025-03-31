Вчені назвали найнебезпечнішу кавоварку: може отруювати вас щодня

Яка кава найнебезпечніша?

Згідно з дослідженням, опублікованим у European Journal of Preventive Cardiology, найшкідливішою виявилася нефільтрована кава, тобто приготована без використання фільтра. Це стосується кави, звареної в турці, френч-пресі або просто в чашці.

Чому нефільтрована кава небезпечна?

Річ у тому, що у нефільтрованій каві містяться дітерпени - кафестол і кахвеол. Ці речовини підвищують рівень "поганого" холестерину в крові, що збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Фільтр-кава - корисний напій?

На противагу нефільтрованій каві, фільтр-кава, приготована в крапельній кавоварці або з використанням паперового фільтра, виявилася безпечною для здоров'я. Фільтр затримує дітерпени, тому напій містить їх у значно меншій кількості.

Чи корисно пити еспресо?

Еспресо, хоч і готується без фільтра, містить менше дітерпенів, ніж кава з турки або френч-преса. Це пов'язано з тим, що час контакту води з кавовими зернами в еспресо-машині значно коротший.

Розчинна кава: небезпечна альтернатива?

Розчинна кава, хоч і зручна у приготуванні, також може містити шкідливі речовини, особливо якщо вона низької якості. У процесі виробництва розчинної кави використовуються хімічні речовини, які можуть залишатися в напої.

Яка кавомашина найбезпечніша?

Згідно з дослідженнями, найбезпечнішою кавомашиною є крапельна кавоварка або будь-який інший пристрій, що використовує паперовий фільтр.

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