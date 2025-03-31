Ученые назвали самую опасную кофеварку: может отравлять вас ежедневно

Какой кофе самый опасный?

Согласно исследованию, опубликованному в European Journal of Preventive Cardiology, самым вредным оказался нефильтрованный кофе, то есть приготовленный без использования фильтра. Это касается кофе, сваренного в турке, френч-прессе или просто в чашке.

Почему нефильтрованный кофе опасен?

Дело в том, что в нефильтрованном кофе содержатся дитерпены - кафестол и кахвеол. Эти вещества повышают уровень "плохого" холестерина в крови, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фильтр-кофе - полезный напиток?

В противовес нефильтрованному кофе, фильтр-кофе, приготовленное в капельной кофеварке или с использованием бумажного фильтра, оказалось безопасным для здоровья. Фильтр задерживает дитерпены, поэтому напиток содержит их в значительно меньшем количестве.

Полезно ли пить эспрессо?

Эспрессо, хоть и готовится без фильтра, содержит меньше дитерпенов, чем кофе из турки или френч-пресса. Это связано с тем, что время контакта воды с кофейными зернами в эспрессо-машине значительно короче.

Растворимый кофе: опасная альтернатива?

Растворимый кофе, хоть и удобен в приготовлении, также может содержать вредные вещества, особенно если он низкого качества. В процессе производства растворимого кофе используются химические вещества, которые могут оставаться в напитке.

Какая кофемашина самая безопасная?

Согласно исследованиям, самой безопасной кофемашиной является капельная кофемашина или любое другое устройство, использующее бумажный фильтр.

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