Ученые назвали полезную послеобеденную привычку, которая поможет решить многие проблемы
Привычка поспать полчасика после обеда - очень полезна, поскольку такой короткий отдых может улучшить функции нашего мозга. Особенно ту область, которая отвечает за решение задач и вопросов.
Что удалось выяснить ученым и почему послеобеденный сон очень полезен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Journal of Sleep Research.
Исследователи из Университета штата Техас обнаружили, что послеобеденный сон улучшает навыки мозга решать проблемы. И особое значение имеет сон с быстрыми движениями глаз (REM) - стадия сновидения во время сна, теоретически связанная с сохранением воспоминаний и обработкой эмоций.
Люди, которые придерживаются привычки спать после обеда, лучше понимают пути поиска решений, поскольку их мозг решает проблемы с помощью успешных методов, которые применялись к подобным проблемам в прошлом.
"Текущие результаты показывают, что когда проблема кажется неразрешимой, фраза "просто спать" может иметь определенное преимущество, особенно если сон включает быструю фазу сна. Эта стадия сна может играть ключевую роль в лучшем использовании прошлого опыта путем установления и укрепления ассоциаций, которые неочевидны во время нашего бодрствования", - говорят ученые.
Во время экспериментов всем добровольцам показали серии проблем и их решения. Далее им был предложен другой набор подобных проблем - без каких-либо вариантов решения. Но головоломки можно было решить с помощью тех же мыслительных процессов, что и в первой партии.
Затем был двухчасовой перерыв и половина добровольцев 110 минут отдыхала, вторая - нет.
Группе, которая дремала, во время сна определяли время REM с помощью ЭЭГ.
После отдыха им снова предложили решить задачу, которую они не смогли решить из второй партии. Выяснилось, что отдохнувшие значительно лучше решали проблемы, которые до отдыха их смутили. К тому же группа отдохнувших заметила, что задачи из первой партии и второй - похожи между собой.
"Эти результаты указывают на то, что сон улучшает способность решать целевые проблемы, которые изначально не удалось решить, и предполагают, что фаза быстрого сна улучшает использование аналогичного переноса, подчеркивая общие черты между исходными и целевыми проблемами, которые были незамеченны до сна", - подчеркнули исследователи.
Они добавили, что быстрый сон может понадобиться для облегчения решения проблем, когда он требует активной рекомбинации элементов проблемы, как это происходит во время творческого решения проблемы.
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