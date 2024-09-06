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Вчені назвали ключ до довго та щасливого життя

Вчені назвали спосіб, який допоможе продовжити життя (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Продовжити своє життя хоче кожна людина. Як виявилось, психічна стійкість може бути ключем до довшого життя. Варто знати, як цього досягнути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Що показало дослідження

Вчені зазначили, що психічне здоров’я зараз увійшло в небезпечну фазу і проблеми з ним можуть становити серйозну загрозу для життя та майбутнього молодих людей.

Як покращити психічне здоров’я та самопочуття.

Спілкуйтеся з іншими людьми

Добрі відносини з оточенням важливі для вашого психічного здоров’я, адже вони допомагають розвинути почуття приналежності до групи, дають можливість поділитися позитивним досвідом з іншими та відчути емоційну підтримку.

Спілкуйтеся з друзями, сім’єю, колегами, однодумцями. Обмінюйтеся думками, підтримуйте одне одного - усе це допомагає відчувати себе в тонусі та зберігати життєві сили.

Будьте фізично активними

Регулярна фізична активність пов’язана з нижчим рівнем депресії і тривожності у всіх вікових групах, підвищенням самооцінки та гарним настроєм.

Під час прогулянки знижується рівень гормону стресу (кортизолу), і внаслідок цього ми відчуваємо піднесення та отримуємо більше задоволення від життя. Прогулянку можна робити за півтори-дві години до сну, щоби покращити його якість та почуватися більш розслаблено.

Продовжуйте вчитися

Освоєння нових навичок поліпшує психічний стан завдяки підвищенню впевненості в собі через розвиток цілеспрямованості.

Навіть якщо ви відчуваєте, що у вас недостатньо часу або немає потреби вивчати щось нове, є багато різних способів додати нові знання у своє життя. Наприклад, ви можете спробувати: готувати щось нове та корисне, удосконалити свої вміння або спробувати нові види діяльності.

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Також 106-річна жінка дала чотири поради, як прожити довге насичене та щасливе життя.

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