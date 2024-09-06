Вчені назвали ключ до довго та щасливого життя

Продовжити своє життя хоче кожна людина. Як виявилось, психічна стійкість може бути ключем до довшого життя. Варто знати, як цього досягнути.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Вчені зазначили, що психічне здоров’я зараз увійшло в небезпечну фазу і проблеми з ним можуть становити серйозну загрозу для життя та майбутнього молодих людей.
Добрі відносини з оточенням важливі для вашого психічного здоров’я, адже вони допомагають розвинути почуття приналежності до групи, дають можливість поділитися позитивним досвідом з іншими та відчути емоційну підтримку.
Спілкуйтеся з друзями, сім’єю, колегами, однодумцями. Обмінюйтеся думками, підтримуйте одне одного - усе це допомагає відчувати себе в тонусі та зберігати життєві сили.
Регулярна фізична активність пов’язана з нижчим рівнем депресії і тривожності у всіх вікових групах, підвищенням самооцінки та гарним настроєм.
Під час прогулянки знижується рівень гормону стресу (кортизолу), і внаслідок цього ми відчуваємо піднесення та отримуємо більше задоволення від життя. Прогулянку можна робити за півтори-дві години до сну, щоби покращити його якість та почуватися більш розслаблено.
Освоєння нових навичок поліпшує психічний стан завдяки підвищенню впевненості в собі через розвиток цілеспрямованості.
Навіть якщо ви відчуваєте, що у вас недостатньо часу або немає потреби вивчати щось нове, є багато різних способів додати нові знання у своє життя. Наприклад, ви можете спробувати: готувати щось нове та корисне, удосконалити свої вміння або спробувати нові види діяльності.
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