106-річна жінка дала чотири поради, як прожити довге насичене та щасливе життя

Кеті Макрей минулого місяця відсвяткувала свій 106-й день народження. Вона досі продовжує насолоджуватися життям і вважає себе щасливою.

Як Кеті вдалося дожити до такого віку і які чотири звички їй допомогли стати щасливою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Business Insider.

Довгожителька Кеті Макрей народилася біля Лондона 1917 року, коли вирувала Перша світова війна. Вона покинула школу у 15 років і почала працювати секретарем. 1965 року вона разом із чоловіком переїхала до Австралії, бо там став жити її син.

Кеті не думає, що є якийсь особливий секрет, що вона так довго прожила. Але вона радить людям жити повним життям - вона завжди так робила.

Після смерті чоловіка вона 18 років прожила в спеціальному поселенні для людей похилого віку, а в серпні 2023 року переїхала до будинку для людей похилого віку у Квінсленді. Кеті Макрей є членом Клубу довгожителів, який проводить заходи для мешканців будинку старше 100 років та збирає історії їхнього життя.

"Моя порада людям - жити повним життям, посміхатися і просто насолоджуватися всім, що зустрічається на вашому шляху", - каже довгожителька.

Кеті Макрей відсвяткувала 106 день народження (скриншот)

Садівництво

"Я люблю займатися садівництвом і завжди цим займалася з дитинства. Я допомагала батькові, коли ми переїхали до нового будинку. На всій вулиці проходив конкурс садівників, і ми виграли приз, коли мені було 12 чи 13 років", - розповідає Кеті.

Вона продовжувала займатися садівництвом протягом усього свого життя, у тому числі посадила всі рослини у своєму центрі з догляду за старими та виграла конкурс "Кращий у вирощуванні" за домашній англійський садок.

Дослідник Ден Бюттнер сказав, що таке заняття є особливо корисним для довголіття, оскільки забезпечує щоденні фізичні вправи, піддає людей впливу вітаміну Д від сонця та забезпечує свіжі овочі.

До речі, садівництво – розвага для багатьох жителів Окінава, регіону Японії, де люди регулярно доживають до 100 років.

Гра в боулінг

Макрей регулярно грає в боулінг, гру на газоні, схожу на боччі чи петанк, а нещодавно брала участь у змаганні з іншими селами для пенсіонерів. Вона сказала, що сподівається, що в її нинішньому будинку незабаром встановлять килимок для гри в боулінг, щоб вона могла ще більше спілкуватися з іншими мешканцями.

"Грати можуть навіть люди в інвалідних візках", - додала Кеті.

Вважається, що регулярні фізичні вправи є ключем до продовження вашого здоров'я, але не обов'язково щодня ходити до спортзалу, щоб залишатися активним. Літні люди багато гуляють, піднімаються сходами, займаються груповими видами спорту.

Робота та зайнятість

Макрей пропрацювала секретарем більшу частину свого життя, як у Великій Британії, так і в Австралії. А коли вийшла на пенсію, то займалася землею, якою володіла разом із чоловіком. Ще вона взяла на себе функцію комітету у своєму селі для людей похилого віку, організуючи шоу, паради та походи до театру.

Підтримка активності мозку вважається ключем до довголіття, подібно до фізичних вправ і здорового харчування. Дослідники стверджують, що робота якнайдовше була звичайним явищем для довгожителів.

Продовжуйте посміхатися

"Нещодавно, коли я пішла до супермаркету, і хтось підійшов до мене, я посміхнулася, щоб подивитися, що станеться. Мені посміхнулися у відповідь, і я зробила так кілька разів, і раптово жінка зупинилася і сказала: "Мені сподобалася розмова з тобою", - розповіла Макрей.

Вона радить просто посміхатися, бути щасливими та насолоджуватися життям.

Дослідники виявили, що довгожителі схильні шукати позитивну сторону, бути вдячними за те, що у них є, і активно розвивати свої відносини. Тому позитивний настрій - ще одна ключова звичка для довголіття.