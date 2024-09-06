Ученые назвали ключ к долгой и счастливой жизни

Что показало исследование

Ученые отметили, что психическое здоровье сейчас вошло в опасную фазу и проблемы с ним могут представлять серьезную угрозу жизни и будущему молодых людей.

Как улучшить психическое здоровье и самочувствие

Общайтесь с другими людьми

Хорошие отношения с окружающими важны для вашего психического здоровья, ведь они помогают развить чувство принадлежности к группе, дают возможность поделиться положительным опытом с другими и почувствовать эмоциональную поддержку.

Общайтесь с друзьями, семьей, коллегами, единомышленниками. Обменяйтесь мыслями, поддерживайте друг друга - все это помогает чувствовать себя в тонусе и сохранять жизненные силы.

Будьте физически активны

Регулярная физическая активность связана с более низким уровнем депрессии и тревожности во всех возрастных группах, повышением самооценки и хорошим настроением.

Во время прогулки снижается уровень гормона стресса (кортизола), и в результате мы ощущаем подъем и получаем больше удовольствия от жизни. Прогулку можно совершать за полтора-два часа до сна, чтобы улучшить его качество и чувствовать себя более расслабленно.

Продолжайте учиться

Освоение новых навыков улучшает психическое состояние благодаря повышению уверенности в себе посредством развития целенаправленности.

Даже если вы чувствуете, что у вас недостаточно времени или нет необходимости изучать что-нибудь новое, есть много разных способов добавить новые знания в свою жизнь. К примеру, вы можете попробовать: готовить что-то новое и полезное, усовершенствовать свои умения или попробовать новые виды деятельности.