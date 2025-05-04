Вчені назвали формулу ідеального дня: скільки спати, працювати та спілкуватися

Що має входити в "ідеальний день"

Дослідники з Університету Британської Колумбії використали дані опитування American Time Use Survey, щоб визначити, які активності сприяють відчуттю "кращого, ніж зазвичай" дня.

Використовуючи аналіз даних за період з 2013 по 2021 рік, вони виявили, що ідеальний день включає:

6 годин спілкування з родиною

2 години з друзями

1,5 години додаткового соціального спілкування

2 години фізичної активності

1 година на їжу та напої

6 годин роботи

15 хвилин на дорогу до роботи

1 година екранного часу

Цікаво, що надмірне споживання телебачення чи інших форм пасивного відпочинку було пов'язане з меншим рівнем щастя.

Дослідники порівняли різні види діяльності з інгредієнтами страви, зазначивши, що деякі з них, як сіль, корисні лише в невеликих кількостях, тоді як інші, як шоколадна стружка, приносять задоволення у більших дозах.

Це порівняння допомогло їм визначити "рецепт" вдалого дня і, як наслідок, рецепт якісного життя.

Також дослідження показало, що для гарного самопочуття найважливішим пріоритетом є сім'я. Спілкування з близькими позитивно впливає на настрій, але цей ефект досягає плато після двох годин. Альтернативою можуть стати також фізичні вправи. Спілкування з сім'єю має велике значення для відчуття щастя (фото: freepik.com)

А от час з друзями має майже "безмежний позитивний ефект" і чим більше людина проводить часу з ними, тим краще почувається.

Робота також виявилася фактором, який впливає на настрій і для досягнення позитивного ефекту та гарного настрою, вона має тривати не більш як 6 годин день.

А от час витрачений на дозвілля може мати негативний вплив на якість дня. Як пояснюють вчені, значна частина респондентів проводила дозвілля за переглядом телевізора та серіалів, а екранний час не сприяє відчуттю щастя. Час з друзями також важливий для щасливого життя (фото: freepik.com)

Формула для ідеального ранку

Окреме дослідження, проведене математиком Енн-Марі Імафідон, визначило оптимальний ранок для гарного настрою:

Прокидатися о 6:44

Вставати з ліжка о 7:12

21 хвилина фізичних вправ

10 хвилин душу

18 хвилин на сніданок

Важливість сну та фізичної активності

Дослідження Університетського коледжу Лондона показало, що хоча 6 годин сну можуть бути достатніми, додаткові 30 хвилин фізичної активності можуть покращити когнітивні функції наступного дня.