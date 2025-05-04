Ученые назвали формулу идеального дня: сколько спать, работать и общаться

Ученые из Университета Британской Колумбии проанализировали данные и вывели формулу идеального дня, которая включает оптимальный баланс между работой, общением и отдыхом. Исследование показало, что определенные активности и их продолжительность могут значительно влиять на уровень счастья и удовольствия от жизни.
Как должен выглядеть идеальный день человека, чтобы чувствовать себя счастливыми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное на Osf.
Исследователи из Университета Британской Колумбии использовали данные опроса American Time Use Survey, чтобы определить, какие активности способствуют ощущению "лучшего, чем обычно" дня.
Используя анализ данных за период с 2013 по 2021 год, они обнаружили, что идеальный день включает:
Интересно, что чрезмерное потребление телевидения или других форм пассивного отдыха было связано с меньшим уровнем счастья.
Исследователи сравнили различные виды деятельности с ингредиентами блюда, отметив, что некоторые из них, как соль, полезны лишь в небольших количествах, тогда как другие, как шоколадная стружка, приносят удовольствие в больших дозах.
Это сравнение помогло им определить "рецепт" удачного дня и, как следствие, рецепт качественной жизни.
Также исследование показало, что для хорошего самочувствия важнейшим приоритетом является семья. Общение с близкими положительно влияет на настроение, но этот эффект достигает плато после двух часов. Альтернативой могут стать также физические упражнения.
А вот время с друзьями имеет почти "безграничный положительный эффект" и чем больше человек проводит времени с ними, тем лучше себя чувствует.
Работа также оказалась фактором, который влияет на настроение и для достижения положительного эффекта и хорошего настроения, она должна длиться не более 6 часов в день.
А вот время, потраченное на досуг, может оказать негативное влияние на качество дня. Как объясняют ученые, значительная часть респондентов проводила досуг за просмотром телевизора и сериалов, а экранное время не способствует ощущению счастья.
Отдельное исследование, проведенное математиком Энн-Мари Имафидон, определило оптимальное утро для хорошего настроения:
Исследование Университетского колледжа Лондона показало, что хотя 6 часов сна могут быть достаточными, дополнительные 30 минут физической активности могут улучшить когнитивные функции на следующий день.
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