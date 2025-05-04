Ученые назвали формулу идеального дня: сколько спать, работать и общаться

Что должно входить в "идеальный день"

Исследователи из Университета Британской Колумбии использовали данные опроса American Time Use Survey, чтобы определить, какие активности способствуют ощущению "лучшего, чем обычно" дня.

Используя анализ данных за период с 2013 по 2021 год, они обнаружили, что идеальный день включает:

6 часов общения с семьей

2 часа с друзьями

1,5 часа дополнительного социального общения

2 часа физической активности

1 час на еду и напитки

6 часов работы

15 минут на дорогу до работы

1 час экранного времени

Интересно, что чрезмерное потребление телевидения или других форм пассивного отдыха было связано с меньшим уровнем счастья.

Исследователи сравнили различные виды деятельности с ингредиентами блюда, отметив, что некоторые из них, как соль, полезны лишь в небольших количествах, тогда как другие, как шоколадная стружка, приносят удовольствие в больших дозах.

Это сравнение помогло им определить "рецепт" удачного дня и, как следствие, рецепт качественной жизни.

Также исследование показало, что для хорошего самочувствия важнейшим приоритетом является семья. Общение с близкими положительно влияет на настроение, но этот эффект достигает плато после двух часов. Альтернативой могут стать также физические упражнения. Общение с семьей имеет большое значение для ощущения счастья (фото: freepik.com)

А вот время с друзьями имеет почти "безграничный положительный эффект" и чем больше человек проводит времени с ними, тем лучше себя чувствует.

Работа также оказалась фактором, который влияет на настроение и для достижения положительного эффекта и хорошего настроения, она должна длиться не более 6 часов в день.

А вот время, потраченное на досуг, может оказать негативное влияние на качество дня. Как объясняют ученые, значительная часть респондентов проводила досуг за просмотром телевизора и сериалов, а экранное время не способствует ощущению счастья. Время с друзьями также важно для счастливой жизни (фото: freepik.com)

Формула для идеального утра

Отдельное исследование, проведенное математиком Энн-Мари Имафидон, определило оптимальное утро для хорошего настроения:

Просыпаться в 6:44

Вставать с постели в 7:12

21 минута физических упражнений

10 минут душа

18 минут на завтрак

Важность сна и физической активности

Исследование Университетского колледжа Лондона показало, что хотя 6 часов сна могут быть достаточными, дополнительные 30 минут физической активности могут улучшить когнитивные функции на следующий день.