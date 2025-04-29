11 професій, які руйнують навіть найщасливіші шлюби: тривожний список

Деякі шлюби є більш складними, ніж інші. І у цьому винна професія одного з подружжя, або обидвох. Дружина правоохоронця чи пожежника та чоловік військової або хірурга знають, наскільки може бути непростим спільне життя. Кар'єра може загрожувати життю або змушувати їх багато часу проводити поза домом.

Які професії можуть таємно напружувати стосунки у шлюбі та навіть їх руйнувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Your Tango.

Терапевти, психологи та консультанти

У них найкращі інструменти для підтримки інших, але вдома вони часто стають неконтрольованими критиками. Їхній досвід заважає їм бути "просто чоловіком чи дружиною", а не ментором.

Робота з частими відрядженнями

Тривала відсутність руйнує інтимність. Подружжя звикає до життя на відстані, і це часто веде до емоційного відчуження.

Робота, яка порушує сімейні дні

Будь-яка робота чи кар'єра, яка не відповідає потребам вашого партнера, може зруйнувати шлюб. Наприклад, якщо ви обоє лікарі й часто запізнюєтеся додому або прокидаєтеся за викликом вночі, це може не мати впливу на ваш шлюб. Бо обидва розуміють тонкощі професії.

Проте, якщо один з вас має спати вже о 20:00, щоб встигнути на роботу о 6:00, може бути критично важливо, щоб не турбували телефонні дзвінки після 20:00. І щоб був час спілкуватися, бо інакше один спить, коли другий прийшов з роботи, і йде зранку, коли партнер ще бачить сни.

Коли один з партнерів працює ночами чи рано вранці, побутова гармонія зникає. Напруга через нестиковки у режимах накопичується і вибухає конфліктами.

Нерухомість

Робота рієлтора - це доступність цілодобово, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік, особисто або телефоном. А найбільші угоди та особливі зустрічі мають відбуватися чомусь саме тоді, коли рієлтор вирішив поїхати у відпустку з родиною.

Робота з довгим робочим часом

Будь-яка робота, яка відволікає вашого партнера від здорового балансу між роботою та особистим життям, може ускладнити ваше життя. Іноді це професії, які вимагають 10-12 годин на день та роботу у вихідні. Так буває у юристів, консультантів, бухгалтерів під час податкового сезону.

Крім того, часті поїздки за місто можуть бути стресовими для одруженого партнера, якщо він часто опиняється на самоті та відчуває себе покинутим. Тривалий робочий день може поставити під загрозу стосунки з партнером та шлюб (фото: Getty Images)

Робота з високим очікуванням суспільства

Керівники некомерційних організацій, політики та духовенство мають життя, подібне до "акваріума", коли виборці або парафіяни очікують, що все особисте життя буде напоказ і цю сім'ю братимуть як взірець схвалення.

Вони "на виду", і від їхніх родин очікують публічної зразковості. Це створює тиск, з яким не кожен партнер справляється.

"Один рабин якось розповів мені, що він пам'ятає, як стояв на кухні з бейсбольною рукавичкою, чекаючи, поки його батько-рабин пограє з ним. Здавалося, що рабина завжди кликали на похорон чи збори, і він ніколи не мав часу, щоб пограти з сином", - розповів кар'єрний коуч Джефф Саперштейн.

Низка очікувань від інших та тиск на сім'ю, щоб вона адаптувалася до цілодобових обов'язків, можуть призвести до відчуження та образ. Ціна, яку доводиться платити за кар'єру, що передбачає багато подорожей, постійне чергування та зразкову поведінку для кожного члена родини, руйнує шлюб та сім'ю.

Духовні мистецтва та робота з енергією

Партнер по шлюбу може мати великі труднощі з прийняттям того факту, що їхня половинка заробляє на життя ворожінням на Таро, спілкується з померлими родичами або займається енергетичним зціленням. Заглиблення в езотерику чи магію може справді порушити зв'язок з партнером, який далекий від цих сфер.

Власний бізнес

Засновники та підприємці повинні повністю зосередитися на своїй кар'єрі, щоб бізнес став успішним. І часто це відбувається на шкоду сім'ї. Важко підтримувати стабільні стосунки з людиною, яка більшу частину доби проводить в офісі, ділових поїздках, зустрічах, а вдома постійно переглядає ділові папери та говорить телефоном.

Робота з реагування на надзвичайні ситуації

Кар'єра рятувальників, поліцейських, пожежників, парамедиків - захоплива та корисна. І їхні партнери цінують почуття обов'язку, уміння та мужність, які їх половинки демонструють щодня. Але окрім переваг існують ще й труднощі, властиві таким роботам і таким парам.

Робота рятувальників передбачає тривалі зміни та непередбачувану роботу в надзвичайно напружених умовах. Сон партнера може бути нестабільним, що негативно впливає на настрій та самопочуття.

А коли герої не на службі, вони можуть бути сильно виснажені, щоб займатися домашніми обов'язками та реагувати на щось емоційно. Їхні партнери можуть від цього страждати.

А ще робота в надзвичайних ситуаціях може бути ризикованою, і через це чоловіки або дружини часто хвилюються, що з їхніми близькими щось станеться трагічне. Ще один аспект - подолання ПТСР, який проявляється у стосунках і залишає партнера розгубленим, засмученим та невпевненим. Робота рятувальника дуже важлива, але й вона може стати на заваді щастю у стосунках (фото: Getty Images)

Робота з постійними змінами

Нестабільність, адаптація до нових умов, страх втрати роботи - все це переноситься в дім. І порушує сімейну рівновагу.

Коли один за партнерів заробляє значно більше грошей і, ймовірно, має більше зовнішніх обов'язків, ніж інший, виникають пов'язані з цим психологічні та міжособистісні проблеми та потреби в адаптації. Це часто стосується догляду та виховання дітей.

Будь-яка робота, де пріоритети не в порядку

Проблема не в самій роботі, а в тому, що у вашого партнера перекошені життєві орієнтири. Якщо робота стоїть вище за сім’ю чи власне здоров’я - шлюб потрапляє в зону турбулентності.

Правильний порядок пріоритетів: Бог, Я, Подружжя, Діти, Кар'єра.

І ні, це не егоїзм. Це як із кисневою маскою в літаку - спочатку на себе, потім на дитину. Якщо ви вигоріли або себе знецінюєте, ви не зможете бути повноцінним партнером чи батьком.