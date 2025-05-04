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Ученые назвали формулу идеального дня: сколько спать, работать и общаться

Воскресенье 04 мая 2025 07:00
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Ученые назвали формулу идеального дня: сколько спать, работать и общаться Ученые вывели формулу счастливого и идеального дня для человека (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ученые из Университета Британской Колумбии проанализировали данные и вывели формулу идеального дня, которая включает оптимальный баланс между работой, общением и отдыхом. Исследование показало, что определенные активности и их продолжительность могут значительно влиять на уровень счастья и удовольствия от жизни.

Как должен выглядеть идеальный день человека, чтобы чувствовать себя счастливыми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное на Osf.

Что должно входить в "идеальный день"

Исследователи из Университета Британской Колумбии использовали данные опроса American Time Use Survey, чтобы определить, какие активности способствуют ощущению "лучшего, чем обычно" дня.

Используя анализ данных за период с 2013 по 2021 год, они обнаружили, что идеальный день включает:

  • 6 часов общения с семьей
  • 2 часа с друзьями
  • 1,5 часа дополнительного социального общения
  • 2 часа физической активности
  • 1 час на еду и напитки
  • 6 часов работы
  • 15 минут на дорогу до работы
  • 1 час экранного времени

Интересно, что чрезмерное потребление телевидения или других форм пассивного отдыха было связано с меньшим уровнем счастья.

Исследователи сравнили различные виды деятельности с ингредиентами блюда, отметив, что некоторые из них, как соль, полезны лишь в небольших количествах, тогда как другие, как шоколадная стружка, приносят удовольствие в больших дозах.

Это сравнение помогло им определить "рецепт" удачного дня и, как следствие, рецепт качественной жизни.

Также исследование показало, что для хорошего самочувствия важнейшим приоритетом является семья. Общение с близкими положительно влияет на настроение, но этот эффект достигает плато после двух часов. Альтернативой могут стать также физические упражнения.Ученые назвали формулу идеального дня: сколько спать, работать и общатьсяОбщение с семьей имеет большое значение для ощущения счастья (фото: freepik.com)

А вот время с друзьями имеет почти "безграничный положительный эффект" и чем больше человек проводит времени с ними, тем лучше себя чувствует.

Работа также оказалась фактором, который влияет на настроение и для достижения положительного эффекта и хорошего настроения, она должна длиться не более 6 часов в день.

А вот время, потраченное на досуг, может оказать негативное влияние на качество дня. Как объясняют ученые, значительная часть респондентов проводила досуг за просмотром телевизора и сериалов, а экранное время не способствует ощущению счастья.Ученые назвали формулу идеального дня: сколько спать, работать и общатьсяВремя с друзьями также важно для счастливой жизни (фото: freepik.com)

Формула для идеального утра

Отдельное исследование, проведенное математиком Энн-Мари Имафидон, определило оптимальное утро для хорошего настроения:

  • Просыпаться в 6:44
  • Вставать с постели в 7:12
  • 21 минута физических упражнений
  • 10 минут душа
  • 18 минут на завтрак
  • Важность сна и физической активности

Исследование Университетского колледжа Лондона показало, что хотя 6 часов сна могут быть достаточными, дополнительные 30 минут физической активности могут улучшить когнитивные функции на следующий день.

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