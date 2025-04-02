Вчені дістали з озера камеру, яка понад 50 років полювала за чудовиськом озера Лох-Несс: що обуло на плівці

Вчені ще у 1970-х роках розмістили в озері Лох-Несс в Шотландії камеру для спостережень. Ймовірно, це була одна з перших спроб сфотографувати знаменитого монстра - Лох-Неське чудовисько і камера пробула в воді понад 50 років. Що побачили на збереженій плівці науковці?

Що побачили вчені на плівці з камери, яка майже 50 років знаходилася в озері Лох-Несс, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Як знайшли камеру в озері Лох-Несс

Професор Рой Маккал з Бюро дослідження Лох-Несса та Чиказького університету розмістив на глибині 180 метрів шість камер. Усі вони були у прозорих водонепроникних пластикових контейнерах.

Одну з камер виявили під час випробувань підводного човна Національного океанографічного центру (NOC). Під час випробувань частина швартовки, яка утримувала систему камер на місці, зачепилася за її гвинт.

У камери, яка збереглася за 50 років, контейнер залишився непошкодженим і саме це дозволило науковцям подивитися, що ж попало на плівку за стільки років.

На щастя, інженер NOC зміг проявити плівку, бо вона була у хорошому стані. Ретельний аналіз зображень глибин озера, на жаль, не виявив доказів існування мешканця відомого озера. Ця камера пролежала в озері Лох-Несс понад 50 років (фото: noc.ac.uk)

До команди доєднався Адріан Шайн, який заснував в середині 1970-х років проєкт Лох-Несс. Він ідентифікував камеру, як одну з тих, які професор Маккал поставив у воду.

"Це була геніальна фотопастка, що складається з заводної камери Instamatic з вбудованим спалахом, що дозволяє робити 4 знімки підряд. Примітно, що корпус зберігав камеру сухою протягом останніх 55 років, лежачи приблизно на 180 метрів у глибині озера Лох-Несс", - сказав він.

Камеру та плівку передали в центр Лох-Несс у Драмнаддрчіті, щоб їх включили у колекцію історії Нессі. Адріан Шайн підтвердив, що знайдена камера була розміщена в озері ще 50 років тому (фото: noc.ac.uk)

Історія чудовиська з озера Лох-Несс

Вже майже 100 років ходять чутки про дивну істоту, яка живе в водах озера Лох-Несс. Але доказів її існування було настільки мало, що й досі сумніваються, що чудовисько існує.

Вперше Лох-Неське чудовисько побачили 2 травня 1933 року. У місцевій газеті з'явилася замітка про пару, яка стверджувала, що бачила "величезну тварину, яка котилася і пірнала над водою". Дивну тварину назвали Нессі.

У 1934 році з'явилося фото Нессі, яке зробив полковник Роберт Кеннет Вілсон. Пізніше було заявлено, що фотографії були інсценовані й це - обман. Ось, що було на плівці, яку витягнули з озера Лох-Несс (фото: noc.ac.uk)

У 2001 році Джеймс Ґрей зі своїм другом Пітером Левінгсом ловили рибу на озері Лох-Несс. Вони зробили фотографію, де було видно щось дуже схоже на чудовисько і тварина була дуже схожа на ту, яку описували люди ще у 1930-х роках.

Були також дані, що вперше монстра побачили ще у 565 році - ірландський місіонер Сент-Колумба натрапив на гігантського звіра в річці Несс.

У 2019 році експерт "по Нессі" Стів Велтам, якій вів спостереження за озером Лох-Несс понад 24 роки, заявив, що цей монстр - насправді гігантський сом Вельса, який мешкає у водах біля Балтійського та Каспійського морів в Європі.

В онлайн-реєстрі існує понад 1000 спостережень Нессі, створені містером Кембеллом, людина, яка заснувала офіційний клуб шанувальників Лох-Неського чудовиська.