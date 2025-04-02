Ученые достали из озера камеру, которая более 50 лет охотилась за чудовищем озера Лох-Несс: что оказалось на пленке

Ученые еще в 1970-х годах разместили в озере Лох-Несс в Шотландии камеру для наблюдений. Вероятно, это была одна из первых попыток сфотографировать знаменитого монстра - Лох-Несское чудовище и камера пробыла в воде более 50 лет. Что увидели на сохранившейся пленке ученые?

Что увидели ученые на пленке с камеры, которая почти 50 лет находилась в озере Лох-Несс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Как нашли камеру в озере Лох-Несс

Профессор Рой Маккал из Бюро исследования Лох-Несса и Чикагского университета разместил на глубине 180 метров шесть камер. Все они были в прозрачных водонепроницаемых пластиковых контейнерах.

Одну из камер обнаружили во время испытаний подводной лодки Национального океанографического центра (NOC). Во время испытаний часть швартовки, которая удерживала систему камер на месте, зацепилась за ее винт.

У камеры, которая сохранилась за 50 лет, контейнер остался неповрежденным и именно это позволило ученым посмотреть, что же попало на пленку за столько лет.

К счастью, инженер NOC смог проявить пленку, потому что она была в хорошем состоянии. Тщательный анализ изображений глубин озера, к сожалению, не обнаружил доказательств существования обитателя известного озера. Эта камера пролежала в озере Лох-Несс более 50 лет (фото: noc.ac.uk)

К команде присоединился Адриан Шайн, который основал в середине 1970-х годов проект Лох-Несс. Он идентифицировал камеру, как одну из тех, которые профессор Маккал поставил в воду.

"Это была гениальная фотоловушка, состоящая из заводной камеры Instamatic со встроенной вспышкой, позволяющей делать 4 снимка подряд. Примечательно, что корпус сохранял камеру сухой в течение последних 55 лет, лежа примерно на 180 метров в глубине озера Лох-Несс", - сказал он.

Камеру и пленку передали в центр Лох-Несс в Драмнаддрчити, чтобы их включили в коллекцию истории Несси. Адриан Шайн подтвердил, что найденная камера была размещена в озере еще 50 лет назад (фото: noc.ac.uk)

История чудовища из озера Лох-Несс

Уже почти 100 лет ходят слухи о странном существе, которое живет в водах озера Лох-Несс. Но доказательств его существования было настолько мало, что до сих пор сомневаются, что чудовище существует.

Впервые Лох-Несское чудовище увидели 2 мая 1933 года. В местной газете появилась заметка о паре, которая утверждала, что видела "огромное животное, которое катилось и ныряло над водой". Странное животное назвали Несси.

В 1934 году появилось фото Несси, которое сделал полковник Роберт Кеннет Уилсон. Позже было заявлено, что фотографии были инсценированы и это - обман. Вот, что было на пленке, которую извлекли из озера Лох-Несс (фото: noc.ac.uk)

В 2001 году Джеймс Грей со своим другом Питером Левингсом ловили рыбу на озере Лох-Несс. Они сделали фотографию, где было видно что-то очень похожее на чудовище и животное было очень похоже на то, которое описывали люди еще в 1930-х годах.

Были также данные, что впервые монстра увидели еще в 565 году - ирландский миссионер Сент-Колумба наткнулся на гигантского зверя в реке Несс.

В 2019 году эксперт "по Несси" Стив Уэлтам, которой вел наблюдения за озером Лох-Несс более 24 лет, заявил, что этот монстр - на самом деле гигантский сом Уэльса, который обитает в водах возле Балтийского и Каспийского морей в Европе.

В онлайн-реестре существует более 1000 наблюдений Несси, созданных мистером Кэмбеллом, человеком, который основал официальный клуб поклонников Лох-Несского чудовища.