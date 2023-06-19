Вчені з "Академіка Вернадського" шокували словами про аномалію в Антарктиді: що відомо

Що відомо про аномалію на Антарктиді

"Понад 60 вчених із 14 країн світу закликають до негайної активізації досліджень, пов’язаних зі станом антарктичного льоду Усе через те, що площа морського льоду в Антарктиді скорочується безпрецедентно швидко", - йдеться в повідомленні.

Під час наради Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR), яка співпала з Консультативною нарадою з Договору про Антарктику, вчені-полярники презентували аналіз даних, зібраних із супутникового моніторингу льодових "шапок" Землі.

Впродовж 2007-2022 років супутникові дослідження показують постійне зниження кількості приполярного льоду. А з 2016 року тенденції зменшення льоду стають дедалі більш непрогнозованими.

За словами вчених, зараз, у середину полярної зими, крига має бути найпотужнішою. Натомість полярники спостерігають мінімум льодового покриву.

Деякі ділянки Антарктиди оголилися, втративши льодовий покрив в тих місцях, де раніше такого не спостерігалося. Однією з найбільш аномальних акваторій зі зменшення криги є море Беллінсгаузена.

"Не оминули “льодові зміни” й акваторію острова Галіндез, де розташована наша станція. Днями в районі “Вернадського” зафіксували температуру +3 С°. І хоч у цей період тут має бути справжня антарктична зима, а океан навколо острова - замерзнути, очікувана крига не утворилася", - зазначили полярники.

Потепління в Антарктиді (фото: aappartnership.org.au)

Як уникнути танення льоду

Вчені наголошують, щоб зменшити темпи танення антарктичного льоду і, відповідно, сповільнити негативний вплив цього явища на людство, міжнародна спільнота вчених пропонує стандартизувати методи моніторингу льодового покриву.

"Зокрема, ввести стандартизоване поняття "суттєва кліматична зміна" (Essential Climate Variables) для моніторингу морського льоду, океану та атмосфери. Це дозволить чітко виділяти найбільш загрозливі для світової екосистеми явища", - додають в повідомленні.

Крім того, полярники закликають тісніше співпрацювати в галузі моделювання клімату та обміну кліматичними даними.



"Планується, що збір інформації за однаковими підходами й методами, а також ретельніше системне вимірювання різних процесів земної екосистеми, дозволить урядам швидше діяти та приймати рішення", - повідомили вчені.