Вчені створили гідрогель, який добуватиме воду із повітря в пустелях. Це врятує мільйони життів!

Вчені створили абсорбуючий матеріал - гідрогель, який може вбирати велику кількість вологи з повітря навіть в умовах пустелі.

Про створення гідрогелю написали дослідники на сайті Массачусетського технологічного інституту в США.

Що таке гідрогель і його властивості

Гідрогель - це слизький, еластичний матеріал, який виготовлений з води та хімічної сполуки - зшитого полімеру.

Спочатку в матеріал додають сіль, потім гідрогель поглинає водяну пару з повітря, таким чином набухає. Потім можна з нього зібрати чисту воду.

Також матеріал простий у використанні та не потребує особливого догляду.

Ось так виглядає гідрогель (фото: mit.edu)

Як саме будуть використовувати гідрогель

"Зараз ми досліджуємо різні проблеми, наприклад, як зробити кондиціонування повітря ефективнішим та як можна збирати воду. Цей матеріал, завдяки своїм властивостям, має чудовий потенціал", - каже член Лабораторії дослідження пристроїв Массачусетського технологічного інституту Карлос Діас-Марі.

Дослідники також передбачають, що цей матеріал можна буде використовувати в кондиціонерах, щоб протидіяти осушенню повітря.

Гідрогель можна використовувати як пасивний збирач води, особливо в пустелі та схильних до посухи регіонах.