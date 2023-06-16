Вчені створили гідрогель, який добуватиме воду із повітря в пустелях. Це врятує мільйони життів!
Вчені створили абсорбуючий матеріал - гідрогель, який може вбирати велику кількість вологи з повітря навіть в умовах пустелі.
Про створення гідрогелю написали дослідники на сайті Массачусетського технологічного інституту в США.
Що таке гідрогель і його властивості
Гідрогель - це слизький, еластичний матеріал, який виготовлений з води та хімічної сполуки - зшитого полімеру.
Спочатку в матеріал додають сіль, потім гідрогель поглинає водяну пару з повітря, таким чином набухає. Потім можна з нього зібрати чисту воду.
Також матеріал простий у використанні та не потребує особливого догляду.
Ось так виглядає гідрогель (фото: mit.edu)
Як саме будуть використовувати гідрогель
"Зараз ми досліджуємо різні проблеми, наприклад, як зробити кондиціонування повітря ефективнішим та як можна збирати воду. Цей матеріал, завдяки своїм властивостям, має чудовий потенціал", - каже член Лабораторії дослідження пристроїв Массачусетського технологічного інституту Карлос Діас-Марі.
Дослідники також передбачають, що цей матеріал можна буде використовувати в кондиціонерах, щоб протидіяти осушенню повітря.
Гідрогель можна використовувати як пасивний збирач води, особливо в пустелі та схильних до посухи регіонах.
"Тепер основна увага буде зосереджена на кінетиці та тому, як швидко ми можемо змусити матеріал поглинати воду. Це дозволить дуже швидко переробляти цей матеріал, щоб замість того, щоб відновлювати воду один раз на день, ви могли збирати воду, можливо, 24 рази на день", - додав головний дослідник Університету Гумбольдта в Берліні Густав Гребер.
Раніше ми писали про те, що вчені створили першого у світі робота, який дихає, потіє та тремтить.