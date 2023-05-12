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Українські полярники в Антарктиці показали рідкісне явище: вражаючі фото

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П'ятниця 12 травня 2023 10:20
Українські полярники в Антарктиці показали рідкісне явище: вражаючі фото Полярники в Антарктиці показали унікальне явище (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Тетяна Самарук

Українські полярники в Антарктиці стали свідками рідкісного явища. На власні очі вони побачили "млинцевий лід".

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

За словами вчених, діаметр цих "млинців" може коливатися від 30 см до кількох метрів, а товщина сягає 10 см.

Такі "млинці" можуть утворюватися кількома способами. Коли вода починає замерзати, в ній з’являються льодяні голки або пластинки. Згодом вони скупчуються в крижану кашу.

Також фахівці кажуть, що на поверхні водойми може формуватися сніжура - скупчення снігу, який падає в холодну морську воду з температурою нижче 0 і тому не тане. З цього й утворюються крижані "млинці".

Інший варіант - це коли на поверхні води одразу утворюється нілас, але потім з’являються сильні дрібні хвилі, під дією яких кора ламається і перетворюється на млинцевий лід.

Експерти зазначили, що "млинцевий лід" зустрічається не лише в Антарктиці чи Арктиці, а й в інших морях та прісних водоймах, зокрема в Україні.

Українські полярники в Антарктиці показали рідкісне явище: вражаючі фотоУкраїнські полярники в Антарктиці показали рідкісне явище: вражаючі фотоВ Антарктиці полярники показали унікальне явище (facebook.com/AntarcticCenter)

Раніше полярники показували знімки з експедиції на криголамі. Можна побачити суворі, але надзвичайно гарні умови, в яких вони працювали.

Також полярними показували милі фото пінгвінів в яслах. Виявляється, тварини можуть утворювати щось на кшталт дитячих садочків.

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