Ученые с "Академика Вернадского" шокировали словами об аномалии в Антарктиде: что известно

Что известно об аномалии на Антарктиде

"Более 60 ученых из 14 стран мира призывают к немедленной активизации исследований, связанных с состоянием антарктического льда. Все из-за того, что площадь морского льда в Антарктиде сокращается беспрецедентно быстро", - говорится в сообщении.

Во время совещания Научного комитета по антарктическим исследованиям (SCAR), совпавшего с Консультативным совещанием по Договору об Антарктике, ученые-полярники представили анализ данных, собранных со спутникового мониторинга ледовых "шапок" Земли.

В течение 2007-2022 годов спутниковые исследования показывают постоянное снижение количества приполярного льда. А с 2016 года тенденции уменьшения льда становятся все более непрогнозируемыми.

По словам ученых, сейчас, в середину полярной зимы, лед должен быть самым мощным. Полярники наблюдают минимум ледового покрова.

Некоторые участки Антарктиды обнажились, потеряв ледяной покров в тех местах, где раньше такого не наблюдалось. Одной из самых аномальных акваторий по уменьшению льда является море Беллинсгаузена.

"Не обошли "ледовые изменения" и акваторию острова Галиндез, где расположена наша станция. На днях в районе "Вернадского" зафиксировали температуру +3 С°. И хотя в этот период здесь должна быть настоящая антарктическая зима, а океан вокруг острова - замерзнуть, ожидаемая лед не образовался", - отметили полярники.

Потепление в Антарктиде (фото: aappartnership.org.au)

Как избежать таяния льда

Ученые отмечают, чтобы снизить темпы таяния антарктического льда и, соответственно, замедлить негативное влияние этого явления на человечество, международное сообщество ученых предлагает стандартизировать методы мониторинга ледового покрова.

"В частности, ввести стандартизированное понятие "существенное климатическое изменение" (Essential Climate Variables) для мониторинга морского льда, океана и атмосферы. Это позволит четко выделять наиболее угрожающие мировой экосистеме явления", - добавляют в сообщении.

Кроме того, полярники призывают более тесно сотрудничать в области моделирования климата и обмена климатическими данными.



"Планируется, что сбор информации по одинаковым подходам и методам, а также более тщательное системное измерение различных процессов земной экосистемы позволит правительствам быстрее действовать и принимать решения", - сообщили ученые.